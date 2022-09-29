Стоимость новинок обнародована одним из ритейлеров.

Предвосхищая официальный дебют недавно анонсированной GeForce RTX 4090, специалисты ряда онлайн-магазинов продолжают пополнять свои прайс-листы новыми моделями видеокарт: несколько дней назад один из ритейлеров разместил на своих страницах некоторые данные о видеоадаптерах MSI GeForce RTX 4090 GAMING TRIO и GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X, попутно обнародовав их ценники, а сегодня крупная заморская площадка Newegg поведала о ценах ещё двух моделей от этого же производителя.

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Исходя из представленных данных, игровая видеокарта MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO, выполненная в тёмных тонах с добавлением RGB-подсветки и имеющая производительную систему охлаждения фирменной конструкции, снабжённую достаточно внушительным по размеру радиатором с тепловыми трубками в паре с тремя вентиляторами TORX FAN 5.0, а также наделённая тремя разъёмами DisplayPort 1.4a и одним HDMI 2.1, предлагается за $1650.

Модель MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X, отличающаяся стильным дизайном с чёткими линиями и восьмиугольными вырезами, качественной системой охлаждения с массивным радиатором, снабжённым тепловыми трубками и дополненным испарительной камерой и тремя вентиляторами TORX FAN 5.0, наделённая производительной подсистемой питания и портами DisplayPort 1.4a в количестве трёх штук, а также одним разъёмом HDMI 2.1, получила ценник в $1700.

Источник изображений: Newegg

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Помимо этого, новинки снабжаются 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, 384-битной шиной и 16384 ядрами CUDA. К сожалению, информацией о частотных характеристиках GPU ритейлер (равно как и производитель) пока не делится.