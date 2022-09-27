Новинка отличается улучшенной системой охлаждения.

ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

На фоне скорого дебюта не так давно анонсированной топовой модели GeForce RTX 4090 онлайн-магазины продолжают подогревать интерес со стороны потенциальных покупателей, пополняя свой ассортимент всё новыми моделями флагмана новой серии: так, известный «сетевой детектив» momomo_us заметил одну из новинок от ASUS на заморской площадке Newegg.

реклама

Согласно представленным данным, игровой графический адаптер ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090, наделённый усовершенствованной системой охлаждения, оснащённой тремя вентиляторами увеличенного по сравнению с предшествующей моделью размера, способными обеспечивать на 23 % больший воздушный поток, и металлическим каркасом для повышения жёсткости конструкции, оценён в $1600 (около 94 000 рублей).

Источник изображений: Newegg

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Стоит напомнить, что геймерская видеокарта GeForce RTX 4090 основана на графическом процессоре AD102-300 с 16384 CUDA-ядрами «на борту» и может похвастаться 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X при 384-битной шине. Официально новинка поступит в продажу 12 октября.