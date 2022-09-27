На фоне скорого дебюта не так давно анонсированной топовой модели GeForce RTX 4090 онлайн-магазины продолжают подогревать интерес со стороны потенциальных покупателей, пополняя свой ассортимент всё новыми моделями флагмана новой серии: так, известный «сетевой детектив» momomo_us заметил одну из новинок от ASUS на заморской площадке Newegg.
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Согласно представленным данным, игровой графический адаптер ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090, наделённый усовершенствованной системой охлаждения, оснащённой тремя вентиляторами увеличенного по сравнению с предшествующей моделью размера, способными обеспечивать на 23 % больший воздушный поток, и металлическим каркасом для повышения жёсткости конструкции, оценён в $1600 (около 94 000 рублей).
Источник изображений: Newegg
Стоит напомнить, что геймерская видеокарта GeForce RTX 4090 основана на графическом процессоре AD102-300 с 16384 CUDA-ядрами «на борту» и может похвастаться 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X при 384-битной шине. Официально новинка поступит в продажу 12 октября.