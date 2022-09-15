Ценник новинки достаточно высок.

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3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде

<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде

<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде

На фоне скорого дебюта системных плат, основанных на чипсетах X670E/X670, ряд онлайн-магазинов продолжает радовать потенциальных покупателей, публикуя ценники новых продуктов: так, вслед за информацией, приоткрывающей завесу тайны над стоимостью нескольких моделей плат на базе набора системной логики X670E производства ASRock энтузиаст, известный под ником momomo_us, поделился ссылкой на страницу одного из заокеанских ритейлеров, благодаря которой широкая компьютерная общественность может узнать стоимость предстоящей новинки от ASUS.

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Источник изображения: ASUS

Согласно представленной информации, американский онлайн-магазин DirectDial оценил одну из топовых материнских плат ASUS в лице ROG Crosshair X670E Hero, относящуюся к премиальному сегменту, в $673 (около 40000 рублей).

Источник изображения: DirectDial

Стоит напомнить, что новинка сможет похвастаться четырьмя разъёмами для установки модулей оперативной памяти типа DDR5, двумя портами USB4, парой слотов PCIe 5.0 x16, а также наличием двух разъёмов с поддержкой твердотельных накопителей с аналогичной версией интерфейса.

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Кроме того, материнская плата обзаведётся массивным радиатором и подсистемой питания, выполненной по схеме «18+2» с силовыми каскадами, рассчитанными на ток силой 110 А.