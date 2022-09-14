Для этого понадобится производительная система охлаждения.

Похоже, недавняя новость о том, что флагманский настольный процессор AMD Ryzen 9 7950X сможет разгоняться до пикового частотного показателя в 5.85 ГГц, что, по версии информаторов, будет возможно благодаря задействованию технологии PBO или XFR, для некоторых владельцев топовой модели так и останется лишь воодушевляющим материалом: как сообщает ресурс Wccftech, условие для превышения «стандартной» частоты может стать серьёзной преградой на пути к цели.

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Источник изображения: Twitter, Technetium_Tech

Согласно данным источника, топовый десктопный процессор AMD Ryzen 9 7950X, получивший в своё распоряжение 16 ядер/32 потока и в стандартных условиях способный достигать максимальной частоты в 5.7 ГГц при активности одного ядра, сможет продемонстрировать и более высокие показатели в разрезе «потолка» по частоте, однако только при условии должного охлаждения: сообщается, что пиковая частота в 5.85 ГГц будет доступна лишь при температуре ниже 50 °C.

Учитывая «горячий нрав» представителей серии Ryzen 7000, о котором сообщали владельцы предстоящих новинок, а тем более флагманской модели с уровнем TDP в 170 Вт, можно отметить, что для достижения заветного показателя в 5.85 ГГц обладателям Ryzen 9 7950X придётся обзавестись ещё и высокопроизводительной системой охлаждения.

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Те же энтузиасты, которые не намерены гнаться за частотными рекордами и не видят смысла в приобретении дорогой СЖО, смогут и вовсе укротить «пыл» флагмана новой серии путём отключения функции Core Performance Boost (CPB) или понижения напряжения.