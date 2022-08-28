Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 За пост начислено вознаграждение
Флагманский AMD Ryzen 9 7950X сможет достигать частоты в 5.85 ГГц с PBO или XFR — инсайд
Похоже, новинка сможет удивить.
рекомендации
-30% на 6700XT ASUS
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Уже через пару дней AMD намерена явить миру свои настольные процессоры серии Ryzen 7000, основанные на новейшей архитектуре Zen 4, поэтому инсайдеры спешат поделиться сокровенной информацией с компьютерным сообществом до официального дебюта: так, один из пользователей ресурса Weibo поведал достаточно интересные нюансы касательно частотных характеристик топового представителя семейства Raphael, о чём сообщает сайт VideoCardz.

реклама

Источник изображения: VideoCardz, AMD

Как сообщает инсайдер, в то время как максимальное значение частоты для флагманского Ryzen 9 7950X в boost-режиме составляет 5.7 ГГц, задействование технологии автоматического разгона PBO или XFR позволит поднять данный параметр до впечатляющих 5.85 ГГц, причём это справедливо не только для специально отобранных образцов. Кроме того, энтузиаст сообщает о наличии у топовой модели двух кристаллов CCD под кодовым именем Durango с 16 ядрами «на борту» с обозначением Persephone, а также 64 Мбайт кэш-памяти третьего уровня.

Помимо этого, энтузиаст поделился скриншотом утилиты CPU-Z, иллюстрирующим некоторые возможности Ryzen 9 7950X, однако о максимальной частоте речи не идёт — представленный образец функционирует на частоте 4849 МГц.

Источник изображений: VideoCardz, Weibo

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Как ожидает инсайдер, грядёт великая «битва» между флагманским настольным процессором из стана AMD в лице Ryzen 9 7950X, достигающем частоты 5.85 ГГц, и его главным соперником, Intel Core i9-13900K, который, исходя из имеющихся данных, сможет функционировать на частоте 5.8 ГГц при задействовании технологии Thermal Velocity Boost.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #ryzen 9 7950x
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сентябре ожидается рекордное снижение цен на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 60
В серии графических процессоров AMD Navi 3X может появиться вариант, объединяющий 9 чиплетов
Зубная паста и сельскохозяйственное предприятие — какие прозвища имеют Intel, AMD и NVIDIA в Китае
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA против AMD – какую видеокарту купить для Cyberpunk 2077 в разрешении 1080р, 2К и 4К
24
Сколько стоит процессор для требовательных игр в разрешении 2К – 5 геймерских CPU от 18 000р
18
Курс Эфира рухнул в ожидании PoS и падения экономики США – сколько будут стоить 1 ETH после 15.09
12
Народные GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti почти в 1.5 раза быстрее своих предшественниц — инсайд
13
Хакерская «чудо-флешка» Rubber Ducky стала еще опаснее
5
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
216
SSD vs HDD – стоит ли покупать скоростной накопитель для игр на примере Marvel's Spider-Man
12
Инсайдер поделился производительностью RTX 4060 и RTX 4060 Ti
20
Вторая бета версия One UI 5.0 стала доступна для установки на смартфоны серии Galaxy S22
+
Весь модельный ряд GeForce RTX 40 в одной таблице и расчёт их энергоэффективности от энтузиаста
8
С выходом решений поколения RDNA 3 компания AMD начнёт теснить NVIDIA на рынке видеокарт
6
В сентябре ожидается рекордное снижение цен на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 60
5
Китайцы продемонстрировали фотографии "своей МКС", снятые из космоса
15
Нейросеть научили создавать бесконечно много фото голых женщин лишь по их текстовому описанию
18
Появилась первая бета VirtualBox 7 — поддержка Windows 11 и автоматическая установка ОС
2
Видеокарты GeForce RTX 4060/Ti могут получить разочаровывающую производительность и рост fps на 25%
21
На сайте Kingston уже появились указания, как отличить оперативную память с профилем AMD EXPO
2
AMD выпустила новые драйверы чипсета с официальной поддержкой Windows 11 22H2
8
Журналисты показали 16 минут геймплея Gord — мрачной стратегии от продюсера «Ведьмака»
4
Поддельные SSD из Китая объемом 30 и 60 ТБ вышли на мировой рынок
2

Популярные статьи

Как установить SATA накопители, если корпус слишком маленький для этого
58
"Танцующие волчки" - Thermaltake Engine 27 vs Zotac Magnus on i5-12400
22
В США назревает гражданское противостояние – стоит ли ждать войны и в чём причина противоречий
159
Краткое тестирование в игре Saints Row 2022
13
Исследования показали, что терапия псилоцибином снижает употребление алкоголя на 83%
32
Почему мне очень понравился сериал Dark Matter. Часть I
9
Обзор смартфона Hotwav W10 - бюджетный монстр с аккумулятором на 15 000 мА·ч
10

Сейчас обсуждают

Propretor
16:40
Ты случайно сюда забрело, выcpаная моей собакой кукурузная говняшка?
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
ахахах
16:39
этот вопрос уже много лет назад как неактуален.Проснись ты серишь
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
flyval
16:39
Кто же их прикроет? Они же пригожинские!
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
flyval
16:38
Это они нас, русских, нигерами называют? А может правильно делают?
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Propretor
16:38
старое тупорылое ватное чмо, ты под клоуна мимикрировало? Крым чей, пидаp?
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Ddosovich
16:38
хахаха как у хохлов горит в комментах у меня вопрос к администрации сайта- почему здесь нацистские авторы разводят срачи? и кто вообще пропускает эти высеры? вас так и прикрыть можно
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
ахахах
16:37
скажи поляница
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Propretor
16:36
Тебе вопрос задали, ослоёб.
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
ахахах
16:36
ось як думаешь чей Донбасс,Херсон,Запорожье
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
flyval
16:34
У них есть 6М , а у нас вообще ничего. Кроме картинок.
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем