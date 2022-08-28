Похоже, новинка сможет удивить.

Уже через пару дней AMD намерена явить миру свои настольные процессоры серии Ryzen 7000, основанные на новейшей архитектуре Zen 4, поэтому инсайдеры спешат поделиться сокровенной информацией с компьютерным сообществом до официального дебюта: так, один из пользователей ресурса Weibo поведал достаточно интересные нюансы касательно частотных характеристик топового представителя семейства Raphael, о чём сообщает сайт VideoCardz.

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Источник изображения: VideoCardz, AMD

Как сообщает инсайдер, в то время как максимальное значение частоты для флагманского Ryzen 9 7950X в boost-режиме составляет 5.7 ГГц, задействование технологии автоматического разгона PBO или XFR позволит поднять данный параметр до впечатляющих 5.85 ГГц, причём это справедливо не только для специально отобранных образцов. Кроме того, энтузиаст сообщает о наличии у топовой модели двух кристаллов CCD под кодовым именем Durango с 16 ядрами «на борту» с обозначением Persephone, а также 64 Мбайт кэш-памяти третьего уровня.

Помимо этого, энтузиаст поделился скриншотом утилиты CPU-Z, иллюстрирующим некоторые возможности Ryzen 9 7950X, однако о максимальной частоте речи не идёт — представленный образец функционирует на частоте 4849 МГц.

Источник изображений: VideoCardz, Weibo

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Как ожидает инсайдер, грядёт великая «битва» между флагманским настольным процессором из стана AMD в лице Ryzen 9 7950X, достигающем частоты 5.85 ГГц, и его главным соперником, Intel Core i9-13900K, который, исходя из имеющихся данных, сможет функционировать на частоте 5.8 ГГц при задействовании технологии Thermal Velocity Boost.