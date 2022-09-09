Производительные ядра Raptor Cove получат не все предстоящие новинки.

Опубликованные вчера слайды официальной презентации настольных процессоров Intel Core 13-го поколения стали настоящим кладезем информации для «зоркого глаза» специалистов: так, вслед за откровениями касательно некоторых технических характеристик предстоящих новинок и возможностями наборов системной логики 700-й серии ресурс VideoCardz обнаружил достаточно интересные строки, косвенно указывающие на принадлежность будущих моделей CPU к тому или иному семейству.

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Источник изображения: Wccftech

Стоит отметить, что истоки данной находки берут своё начало ещё с наблюдения одного из информаторов, обнаружившего, что лишь представители ревизии B-0 будут относиться к «настоящему» семейству Raptor Lake-S, в то время как модели с ревизиями C-0 (Core i5-13400, i5-13500 и i5-13600) и H-0 (Core i3-13100) будут лишь обновлением Alder Lake-S.

Сегодня же специалисты источника заметили, что в одном из официальных слайдов упоминается о наличии увеличенного объёма кэш-памяти второго уровня вкупе с L3-кэшем лишь для CPU семейства Core i5 с индексом «K», что косвенно подтверждает недавний слух: похоже, что упоминаемые ранее модели (Core i5-13600 и ниже) действительно получат P-ядра с микроархитектурой Golden Cove, применяемой для процессоров предыдущего поколения, известных под кодовым именем Alder Lake-S, а не кристаллы Raptor Cove, отличающиеся повышенным объёмом кэш-памяти.

Источник изображения: VideoCardz, Igor’sLAB, 3DCenter.org

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Вероятно, меньшее количество кэша и более старая микроархитектура повлияют и на уровень производительности данных моделей, что, впрочем, может быть нивелировано их доступными ценниками.