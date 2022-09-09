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Процессоры Intel 13-го поколения всё же будут уступать CPU Ryzen 7000 по части поддержки PCIe 5.0
Представители семейства Raptor Lake-S не смогут похвастаться поддержкой нового стандарта для накопителей.
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Помимо публикации слайда, приоткрывающего завесу тайны над техническими характеристиками настольных процессоров Intel Core 13-го поколения, который публика могла изучить в предыдущем материале, Игорь Валлоссек (Igor Wallossek) обнародовал ещё парочку изображений, иллюстрирующих возможности топового набора системной логики 700-й серии, информирует ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно представленным слайдам, новая платформа Intel всё-таки не сможет обеспечить поддержку твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 5.0, как и предрекали ранее некоторые информаторы: силами CPU будут поддерживаться лишь слоты PCIe 5.0 для графических адаптеров, для которых предназначается 16 линий, в то время как для SSD-накопителей будут уготованы разъёмы PCIe версии 4.0.

При этом топовый чипсет Intel Z790 сможет похвастаться возросшим по сравнению с предшественником числом линий PCIe 4.0 (20 против 12), что, впрочем, было достигнуто за счёт уменьшения количества линий PCIe 3.0 (с 16 до 8), а также поддержкой до пяти портов USB 3.2 Gen 2x2, что на один больше при сопоставлении с возможностями набора системной логики 600-й серии.

Источник изображений: VideoCardz, Igor’sLAB

Ещё одно улучшение коснулось контроллера памяти CPU, благодаря чему «из коробки» теперь поддерживаются модули оперативной памяти в конфигурации вплоть до DDR5-5600.

Что касается иных изменений, которыми может похвастаться новая платформа, то невооружённым глазом заметить их вряд ли удастся.

Таким образом, в обозримом будущем поддержку для твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 5.0, первые модели которых должны выйти уже в ноябре, в настольном сегменте смогут организовать лишь десктопные процессоры AMD серии Ryzen 7000, дебютирующие в конце сентября.

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Впрочем, некоторые производители материнских плат могут провернуть «трюк», удававшийся им ещё с моделями на базе чипсета Z690: продукт снабжался заветным слотом PCIe 5.0 для SSD-диска, который отбирал линии у видеоадаптера, вынужденного работать в режиме x8 при установленном накопителе.

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#amd #intel #ryzen 7000 #pcie 5.0 #z790
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