Результаты тестирования новинки в данном бенчмарке не впечатляют.

На фоне скорого появления настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 на полках магазинов специалисты, уже заполучившие искомые образцы CPU, продолжают изучать их возможности: на сей раз исследователи решили протестировать наиболее доступную из анонсированных моделей в популярном бенчмарке Cinebench R23.

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Согласно информации ресурса VideoCardz, «народный» процессор AMD Ryzen 5 7600X, получивший в своё распоряжение 6 ядер/12 потоков, в дуэте с материнской платой на базе топового чипсета X670E и модулями оперативной памяти DDR5-6000, охлаждаемый СЖО, был протестирован как с активированной функцией Core Performance Boost (CPB), позволяющей автоматически повышать тактовую частоту CPU при наличии запаса по мощности и температуре, так и без задействования оной: в первом случае в однопоточной/многопоточной дисциплинах новинка завоевала 1920/14767 баллов, в то время как во втором — лишь 1681/13003 очка.

Таким образом, активация CPB позволила поднять результат Ryzen 5 7600X в однопоточном и многопоточном состязаниях на 14.2 и 13.6 % соответственно, что стало возможным благодаря повышению максимальной частоты с 4.7 ГГц до ~5.5 ГГц при возросшем уровне энергопотребления с 60.2 до 110.2 Вт и увеличившихся температурных показателях с 56.0 до 92.1 °C.

Источник изображений: VideoCardz

Впрочем, даже с задействованием технологии CPB достижения Ryzen 5 7600X не слишком впечатляют: в многопотоке процессор «красной команды» не смог одолеть даже Core i5-12600K (-12.5 %), не говоря уже о Core i5-13600K (-39.0 %), находящиеся с моделью от AMD в единой ценовой категории (около $300). Впрочем, в данном случае стоит сделать поправку на количество ядер/потоков, коих у CPU от Intel чуть побольше: представитель семейства Alder Lake-S имеет 10 ядер/16 потоков, а модель Raptor Lake-S наделена 14 ядрами/20 потоками.

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Необходимо отметить, что образцы процессоров тестировались с ранними версиями BIOS, поэтому в обозримом будущем с выходом новых прошивок ситуация может несколько измениться.