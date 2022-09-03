Анонс новинок состоится уже через несколько недель.

Пока компьютерное сообщество горячо обсуждает недавний анонс настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 и с замиранием сердца ожидает скорого появления «на сцене» их конкурентов в лице моделей Intel Core 13-го поколения, ресурс Wccftech решил поделиться с публикой финальными спецификациями предстоящих новинок «синей команды».

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Согласно представленным данным, Intel готовится представить как минимум 14 моделей CPU: флагманом новой линейки, как и ожидалось, станет настольный процессор Intel Core i9-13900K, наделённый 8 производительными ядрами, способными работать на максимальных частотах 5.8/5.5 ГГц при активности одного/всех ядер, и 16 энергоэффективными, функционирующими на частотах до 4.3 ГГц, предтоповая модель, Core i7-13700K, получит 8 P-ядер, характеризующихся частотами 5.4/5.3 ГГц в турборежиме при задействовании одного/всех ядер, и аналогичное количество E-ядер с частотой 4.2 ГГц, в то время как Core i5-13600K сможет похвастаться наличием 6 «больших» ядер, работающих на частоте 5.1 ГГц в максимальном режиме, и 8 «малых», частотный предел для которых составляет 3.9 ГГц.

Модельный ряд процессоров с заблокированным множителем будет представлен Core i9-13900, получившим в своё распоряжение 8 P-ядер, способных функционировать на частотах 5.6/5.3 ГГц при использовании одного/всех ядер в максимальном режиме, и 16 E-ядер с предельной частотой в 4.2 ГГц, Core i7-13700, наделённым 8 «большими» ядрами с частотной формулой 5.2/5.1 ГГц и 8 «малыми», работающими на частоте 4.1 ГГц, а также Core i5-13400 с 6 производительными ядрами, способными достигать частот 4.6/4.1 ГГц при задействовании одного/всех ядер, и 4 энергоэффективными, работающими на частоте 3.3. ГГц.

Стоит отметить, что поддержкой технологии Thermal Velocity Boost (TVB), позволяющей увеличивать частоту при наличии запаса по мощности и температуре, будут наделены лишь процессоры, относящиеся к семейству Core i9.

При этом практически все представленные выше CPU обзаведутся встроенной графической подсистемой с 32 вычислительными блоками «на борту», характеризующейся максимальными частотами, варьирующимися в пределах от 1.55 ГГц до 1.65 ГГц, а также поддержкой модулей оперативной памяти DDR4-3200 и DDR5-5600, за исключением Core i5-13400, который будет наделён графикой с 24 EU «на борту» и поддерживать DDR4-3200 и DDR5-4800 «из коробки». Также для CPU с индексом «K» будет возможен разгон iGPU.

Что касается объёма кэш-памяти третьего уровня, то Core i9-13900K и Core i9-13900 смогут предложить 36 Мбайт, Core i7-13700K и Core i7-13700 получат 30 Мбайт, Core i5-13600K обзаведётся 24 Мбайт, а Core i5-13400 будет довольствоваться 20 Мбайт L3-кэша.

Кроме того, новинки смогут обеспечить поддержку ECC-памяти и PCIe в конфигурации 1x16+4 или 2x8+4. При этом уровень TDP моделей с разблокированным множителем составит 125 Вт, в то время как процессоры без индекса «K» потребуют 65 Вт в номинале.

Модели с припиской «F», лишённые встроенной графической подсистемой, будут иметь те же самые характеристики, что и их «собратья» с iGPU «на борту», за исключением отсутствия поддержки ECC.

Помимо этого, в модельном ряду Intel нашлось место и для пары процессоров со сниженным энергопотреблением, отличающихся уровнем TDP в 35 Вт, что повлияло и на их частотные характеристики: Core i9-13900T обзаведётся 8 P-ядрами, функционирующими на максимальных частотах 5.3/4.3 ГГц при активности одного/всех ядер, и 16 E-ядрами с частотой 3.9 ГГц, а Core i7-13700T получит 8 «больших» ядер с частотной формулой 4.9/4.2 ГГц и 8 «малых», работающих на частоте 3.6 ГГц. В остальном же новинки не отличаются от соответствующих «стандартных» моделей, за исключением отсутствия поддержки TVB для представителя Core i9.

Источник изображений: Wccftech

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Ожидается, что анонс десктопных процессоров Intel семейства Raptor Lake-S состоится уже 27 сентября, в то время как в продажу новинки должны поступить 20 октября. Впрочем, источник отмечает, что даты могут немного сместиться в ту или иную сторону, в зависимости от планов «синей команды», равно как и частотные характеристики новинок, но лишь в небольших пределах.