Возможности новинки впечатляют.

На фоне официального появления настольных процессоров серии Ryzen 7000 на полках магазинов лишь через несколько недель рядовым пользователям приходится лишь наблюдать за исследованиями ряда энтузиастов, продолжающих изучать возможности раздобытых тем или иным образом процессоров серии Ryzen 7000: на сей раз специалист одного из Bilibili-каналов поделился с общественностью результатами тестов представителя микроархитектуры Zen 4 в бенчмарках Cinebench R23 и CPU-Z, а также обмолвился рядом занятных фактов, которые чуть позже были опубликованы «сетевым детективом» harukaze5719.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Стоит отметить, что точными результатами энтузиаст поделился только в разрезе однопоточной производительности неназванного образца, основанного на микроархитектуре Zen 4: так, при стоковых параметрах процессор смог набрать 1784 балла в CPU-Z, а в разгоне до 5.4 ГГц завоевал 1920 очков, практически догнав Core i9-12900K (-3.7 %), в то время как в Cinebench R23 достижения новинки в стоке составили 652 «попугая» с повышением до 734 очков при разгоне до 5.5 ГГц, что, впрочем, не помогло ему в битве с топовым представителем Alder Lake-S, который превзошёл модель «красной команды» на 11.3 %.

Источник изображения: Twitter, harukaze5719

Что касается результатов тестов в многопотоке, то, по словам энтузиаста, флагманский настольный процессор AMD Ryzen 9 7950X, работающий на частоте 5.4 ГГц по всем ядрам при напряжении в 1.28 В, набирает от 41 до 42 тысячи баллов в многопоточном состязании Cinebench R23, при этом средняя температура колеблется в пределах 82 °C при использовании топовой системы жидкостного охлаждения с 360-мм радиатором.

Кроме того, специалист рассказал о своих экспериментах с подсистемой памяти: по его словам, значение частоты шины Infinity Fabric (FCLK) стоит устанавливать в пределах 2000-2133 МГц, что поможет достичь желанного показателя эффективной частоты в 6000 МГц для модулей оперативной памяти.

Источник изображения: Twitter, harukaze5719, Bilibili

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Впрочем, это несколько противоречит словам главы отдела технического маркетинга AMD Роберта Халлока (Robert Hallock), который советует устанавливать FCLK в режим «Auto».