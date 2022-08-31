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AMD рассказала об особенностях разгона памяти на Socket AM5 — формула 1:1:1 теперь не важна
Кроме того, подтвердилась уже известная информация.
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На фоне состоявшегося анонса настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 почитатели продукции «красной команды» и потенциальные покупатели новых продуктов принялись рыскать по сети в поисках ответов на интересующие их вопросы, и некоторые из них уже добились своего: как сообщает ресурс Wccftech, глава отдела технического маркетинга Роберт Халлок (Robert Hallock) поведал широкой компьютерной общественности некоторые детали касательно возможностей разгона оперативной памяти для платформы Socket AM5.

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Источник изображения: AMD

По информации представителя AMD, формула 1:1:1, которая, как известно, обозначает соотношение частот Infinity Fabric (FCLK), контроллера (UCLK) и памяти (MCLK), теперь не имеет смысла: для достижения наилучших показателей отныне следует оставить FCLK в режиме «Auto» и заняться оверклокингом памяти и контроллера в режиме 1:1, то есть формула Auto:1:1 принесёт наибольший прирост производительности.

Впрочем, могут быть и некоторые нюансы, когда чуть лучших результатов удастся добиться при значении FCLK более 2000 МГц, однако, как утверждает Роберт Халлок, значимых достижений вряд ли можно будет увидеть.

Источник изображения: Wccftech, AMD, Discord

Таким образом, при соблюдении рекомендаций для DDR5-5200 соотношение значений FCLK:UCLK:MCLK будет следующим — 1733:2600:2600.

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Кроме того, представитель AMD подтвердил, что наиболее оптимальным выбором для работы оперативной памяти будет DDR5-6000, пояснив, что данная рекомендация указывается с учётом соотношения стоимости/стабильности/уровня быстродействия/доступности/простоты.

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#amd #socket am5
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