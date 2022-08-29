Похоже, в разрезе ценообразования компания будет придерживаться своей былой политики.

Через несколько часов AMD представит на суд широкой компьютерной общественности свои новые настольные процессоры серии Ryzen 7000, основанные на архитектуре Zen 4 и производящиеся по 5-нм нормам силами TSMC, однако специалисты ресурса Wccftech уже сейчас имеют информацию касательно рекомендованных ценников предстоящих новинок, полученную из своих надёжных источников.

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Источник изображения: Twitter, Technetium_Tech

Исходя из имеющихся данных, AMD не изменит свой подход к ценообразованию: так, флагманский процессор Ryzen 9 7950X, имеющий в своём распоряжении 16 ядер/32 потока, функционирующих на базовой частоте 4.5 ГГц с возможностью повышения до 5.7 ГГц, и 64 Мбайт L3-кэша, будет оценён в $799, в то время как предтоповая 12-ядерная 24-поточная модель, Ryzen 9 7900X, имеющая частотную формулу 4.7/5.6 ГГц и 64 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, получит ценник в $549.

Более доступный Ryzen 7 7700X, наделённый 8 ядрами с поддержкой SMT, работающими на частоте 4.5/5.4 ГГц в базовом/максимальном режиме, и 32 Мбайт L3-кэша, будет отличаться рекомендованной стоимостью в $449, а «народный» Ryzen 5 7600X, имеющий в своём распоряжении 6 ядер/12 потоков, характеризующихся номинальной частотой 4.7 ГГц с увеличением до 5.3 ГГц в boost-режиме, и 32 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, будет предлагаться за $299.

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Впрочем, ресурс отмечает, что, хотя информация и получена из надёжных источников, она может претерпеть изменений непосредственно перед анонсом предстоящих новинок.