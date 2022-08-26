В преддверии официального анонса и последующего через несколько недель за этим событием дебюта настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 инсайдеры продолжают информировать публику о достижениях предстоящих новинок: так, энтузиаст, известный под ником Greymon55, несколько часов назад обнародовавший данные касательно примерных возможностей Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X в однопоточной дисциплине бенчмарка Cinebench R23, продолжает радовать широкую компьютерную общественность, на сей раз публикуя информацию, приоткрывающую завесу тайны над уровнем производительности этих же моделей уже в многопоточном подтесте.
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Как сообщает инсайдер, десктопные процессоры AMD Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X, которые, судя по имеющимся данным, располагают 8 ядрами/16 потоками и 6 ядрами/12 потоками соответственно, в многопотоке Cinebench R23 набирают более 19800 и 15100 баллов.
Полагаясь на результаты тестов ряда предстоящих новинок и моделей текущих поколений, собранных в рамках единой таблицы специалистами ресурса Wccftech, можно отметить, что хотя Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X и превосходят соответствующие модели текущего поколения в лице Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X, обгоняя своих предшественников на 28.8 и 33.8 % соответственно, однако противопоставить модели Intel из одной «весовой категории» в разрезе стоимости в лице Core i5-13600K, который, впрочем, имеет в своём распоряжении целых 14 ядер (6 «больших» и 8 «малых»)/20 потоков, ничего не могут — представитель семейства Raptor Lake-S оказывается производительнее своих оппонентов на 23.3 и 61.7 %.
Источник изображений: Wccftech
Стоит отметить, что приведенные результаты тестов предстоящих новинок, судя по всему, базируются на «замерах» инженерных образцов, поэтому от моделей, которые поступят в продажу, можно ждать более весомых достижений.