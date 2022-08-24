Похоже, горячо ожидаемые целым рядом почитателей продукции NVIDIA и просто рядовыми геймерами игровые графические адаптеры серии GeForce RTX 40 всё же выйдут в срок, по крайней мере, одна из моделей верхнего ценового сегмента: так, «сетевой детектив» harukaze5719 на форуме Baidu обнаружил пару занятных изображений документов, сообщает ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: Wccftech
Подробно изучив представленные материалы, можно сделать вывод, что игровой видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 4090 уже находится на этапе производства, причём выпуск предстоящих новинок длится уже несколько дней: как можно заметить, модели, основой для которых стал графический процессор AD102, снабжаются 24 Гбайт видеопамяти, тремя разъёмами DisplayPort, одним HDMI и производятся начиная с 16 августа.
Что касается появления конечных продуктов на полках магазинов, то, учитывая факт их готовности уже в августе, о чём свидетельствует последняя колонка представленного документа, в продаже GeForce RTX 4090 можно ожидать уже через несколько недель, что вполне соотносится с информацией касательно октябрьского анонса представительниц серии GeForce RTX 4090.
Источник изображений: VideoCardz, Twitter, harukaze5719, Baidu
К сожалению, о более подробных технических характеристиках в имеющихся документах не говорится, однако предыдущие «утечки» сулят для GeForce RTX 4090 чип AD102-300-A1 с 16384 ядрами и частотной формулой 2235/2520/2750 МГц в номинальном/boost/максимальном режимах, 24 Гбайт памяти GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц, а также наличие двух вариаций, отличающихся уровнем TBP в 450 и 600 Вт соответственно.
Кроме того, инсайдерская информация предрекает небывалый прирост производительности новинки как минимум в Time Spy Extreme, где видеокарта завоёвывает около 19000 баллов, превосходя свою предшественницу на 86 %.