Производительность предстоящих новинок поражает воображение.

На фоне неумолимо приближающегося выхода в свет графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 40 поток информации, приоткрывающий завесу тайны над техническими характеристиками и уровнем быстродействия предстоящих моделей «зелёной команды», и не думает иссякать: собрать все данные, полученные из разных источников, вызвался энтузиаст под ником harukaze5719, опубликовавший сводную таблицу предполагаемых спецификаций видеоадаптеров нового поколения.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из представленных данных, топовым представителем предстоящего семейства графических адаптеров NVIDIA может стать полупрофессиональная модель серии TITAN, базирующаяся на полновесном чипе AD102 с 18432 CUDA-ядрами, 384 блоками рендеринга, 576 тензорными и 144 RT-ядрами «на борту», имеющая в своём распоряжении 48 Гбайт видеопамяти при 384-битной шине.

Источник изображений: Twitter, harukaze5719

Флагманская игровая модель в лице предполагаемой GeForce RTX 4090 Ti может получить 18176 ядер CUDA, 384 блока операций растеризации, 568 тензорных и 142 RT-ядра, а также 48 Гбайт памяти типа GDDR6X с эффективной частотой 24 ГГц, а уровень TBP новинки составит 800 Вт.

Предтоповая видеокарта, GeForce RTX 4090, будет основана на чипе, функционирующем на частотах 2235/2520/2750 МГц в базовом/boost/максимальном режимах и снабжённом 16384 FP32-ядрами, 384 блоками ROP, 128 RT- и 512 тензорными ядрами, а также обзаведётся 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, характеризующейся эффективной частотой в 21 ГГц, и шиной в 384 бит. Ожидается, что модель будет производиться в двух вариациях с TBP в 450 и 600 Вт.

Игровой видеоадаптер GeForce RTX 4080 будет базироваться на GPU, наделённом 9728 ядрами CUDA, 224 блоками рендеринга, 304 тензорными и 76 RT-ядрами, видеобуфером объёмом 16 Гбайт с чипами памяти типа GDDR6X, функционирующими на эффективной частоте 23 ГГц. При этом уровень TBP новинки расположится на отметке в 340 Вт.

Наконец, «сердцем» для GeForce RTX 4070 станет графический процессор, работающий на частотах 2310/2610/2800 МГц в номинальном/boost/максимальном режимах и имеющий в своём распоряжении 7680 CUDA-ядер, 160 блоков ROP, 60 RT- и 240 тензорных ядер. Кроме того, новинка сможет похвастаться наличием 12 Гбайт памяти GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц, а её уровень TBP составит 285 Вт.

Что касается уровня быстродействия, то, полагаясь на результаты достижений предстоящих моделей в тестовом пакете Time Spy Extreme, опубликованных инсайдером, топовая модель серии TITAN превосходит свою предшественницу на впечатляющие 112.4 %, в то время как игровые GeForce RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070 обходят соответствующих представительниц линейки GeForce RTX 30 на 86.3, 68.5 и 61.8 % соответственно.

Стоит отметить, что приведенные характеристики не являются официальными, поэтому в будущем, как это уже бывало, могут претерпеть изменений.

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Ожидается, что первые модели серии GeForce RTX 40 будут анонсированы уже в октябре, однако первыми на полках магазинов могут оказаться лишь топовые видеокарты, в то время как появления более доступных видеоадаптеров придётся подождать.