Неплохая возможность для желающих сэкономить геймеров.

Как известно, уже через несколько месяцев NVIDIA планирует явить миру свою новую линейку игровых видеокарт серии GeForce RTX 40, а чуть позже AMD представит на суд широкой компьютерной общественности графические адаптеры Radeon RX 7000. Ожидается, что предстоящие новинки смогут удивить уровнем производительности, оставив далеко позади своих предшественниц, поэтому немудрено, что обе компании заинтересованы в скорейшей реализации «устаревающей» продукции — об этом говорит и известный инсайдер YouTube-канала Moore's Law Is Dead, приоткрывший завесу тайны над «закулисными играми» гигантов.

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Стоит напомнить, что несколько дней назад стало известно об ощутимом снижении стоимости ряда топовых моделей EVGA, принадлежащих к серии GeForce RTX 30 — как можно догадаться, это было неспроста: по информации источника, NVIDIA наряду со своими AIB-партнёрами заинтересована в истощении запасов графических адаптеров текущего поколения (особенно моделей верхнего ценового сегмента на базе GPU GA102) перед предстоящим запуском серии GeForce RTX 40, поэтому предпринимает некоторые шаги, направленные на «истощение» запасов, и, похоже, ей это уже удаётся.

Источник изображения: Pixabay

При этом наиболее «горячая» пора должна наступить в конце августа: по информации инсайдера, полученной из нескольких источников, именно в это время NVIDIA и AMD начнут предпринимать наиболее «агрессивные» действия по снижению стоимости своих графических адаптеров, естественно, если останется достаточное количество продукции на складах, причём от «зелёной команды» ожидаются более весомые скидки, нежели от их конкурентов.

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Источник напоминает, что появление видеоадаптеров NVIDIA GeForce RTX 40 запланировано на октябрь текущего года, причём если осенний дебют GeForce RTX 4090 уже подтверждён, то появление RTX 4080 и RTX 4070 на полках магазинов в этом году зависит от объёмов продаж моделей текущего поколения.