Более простые модели, возможно, получат другую коробку.

Помимо информации о рекомендованной стоимости настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 в распоряжении ресурса VideoCardz оказалось изображение, на котором красуется предполагаемая упаковка для предстоящих новинок, относящихся к верхнему ценовому сегменту.

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Источник изображения: VideoCardz

Как сообщает источник, данная коробка станет вместилищем для моделей Ryzen 7000, ценник которых будет превышать $500, то есть представителей Ryzen 9, в то время как упаковка процессоров Ryzen 7 и Ryzen 5 может быть несколько иной.

К сожалению, внутреннее «убранство» коробки, получившей прямоугольную форму с обозначением серии CPU, пока что остаётся в тайне, а единственное, что можно лицезреть через небольшое окошко — непосредственно сам процессор.

Необходимо отметить, что информация не подтверждена другими источниками и непосредственно самой AMD, поэтому всецело на неё полагаться не стоит.

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Как бы то ни было, до официального мероприятия, на котором AMD представит широкой компьютерной общественности свои новые десктопные процессоры серии Ryzen 7000, осталось всего несколько недель — ожидается, что сие знаменательное событие произойдёт 29 августа.