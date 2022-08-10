Помимо информации о рекомендованной стоимости настольных процессоров AMD серии Ryzen 7000 в распоряжении ресурса VideoCardz оказалось изображение, на котором красуется предполагаемая упаковка для предстоящих новинок, относящихся к верхнему ценовому сегменту.
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Источник изображения: VideoCardz
Как сообщает источник, данная коробка станет вместилищем для моделей Ryzen 7000, ценник которых будет превышать $500, то есть представителей Ryzen 9, в то время как упаковка процессоров Ryzen 7 и Ryzen 5 может быть несколько иной.
К сожалению, внутреннее «убранство» коробки, получившей прямоугольную форму с обозначением серии CPU, пока что остаётся в тайне, а единственное, что можно лицезреть через небольшое окошко — непосредственно сам процессор.
Необходимо отметить, что информация не подтверждена другими источниками и непосредственно самой AMD, поэтому всецело на неё полагаться не стоит.
Как бы то ни было, до официального мероприятия, на котором AMD представит широкой компьютерной общественности свои новые десктопные процессоры серии Ryzen 7000, осталось всего несколько недель — ожидается, что сие знаменательное событие произойдёт 29 августа.