Тестовая система продемонстрировала неплохой результат.

В преддверии скорого анонса настольных процессоров Intel 12-го поколения и материнских плат на базе чипсета Z690 разного рода «утечки» и инсайды продолжают будоражить умы компьютерных энтузиастов: как сообщает ресурс Wccftech, стараниями Twitter-бота BenchLeaks в базе данных бенчмарка UserBenchmark была замечена топовая материнская плата ASUS ROG MAXIMUS Z690 EXTREME, уже мелькавшая в официальных документах.

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Источник изображения: ASUS

Кроме того, тестовая система включала в себя настольный процессор Intel Core i9-12900, наделённый 16 ядрами/24 потоками и характеризующийся частотой 2,4 ГГц в базовом режиме и средним частотным показателем в 4,25 ГГц в турборежиме, а также один модуль оперативной памяти DDR5-4800 производства Micron объёмом 16 Гбайт.

Источник изображения: UserBenchmark

Источник отмечает, что флагманские системные платы ASUS серии ROG на базе чипсета Z690 получат лишь поддержку памяти типа DDR5, в то время как более доступные продукты серии ROG Strix будут выпускаться как в модификациях с DDR5, так и DDR4.

Учитывая весьма странное отношение разработчиков UserBenchmark к процессорам производства AMD, сравнивать достижения моделей двух противоборствующих лагерей специалисты источника не решились, а вот проанализировать уровень производительности Core i9-12900 с быстродействием Core i9-11900K не отказались: согласно приведенным данным, в однопоточной дисциплине новинка смогла завоевать 214 баллов, обойдя своего предшественника на 13 %, а в многопоточном состязании продемонстрировала результат в 2510 очков, что помогло ей взять верх над 8-ядерным 16-поточным представителем семейства Rocket Lake-S с преимуществом в 36 %.

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Стоит отметить, что настольный процессор Intel Core i9-12900 отличается от Core i9-11900K более низкими частотами и заблокированным множителем, в то время как уровень быстродействия Core i9-12900K, лишённого этих «недочётов», судя по всему, будет ещё выше. Кроме того, новинка тестировалась в ОС Windows 10, которая не слишком «дружит» с гетерогенной природой новой модели, в результате чего показатели представителя Alder Lake-S могли быть несколько занижены.