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Несмотря на то, что до официального анонса настольных процессоров Intel 12-го поколения осталось ещё несколько недель, предстоящие новинки продолжают то и дело появляться в базах данных популярных тестовых пакетов, радуя широкую компьютерную общественность: на сей раз один из представителей семейства Alder Lake-S был замечен в бенчмарке Ashes of the Singularity, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

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К сожалению, данный тестовый пакет не отличается особой информативностью, поэтому удалось подтвердить лишь факт наличия у тестируемого образца Core i9-12900K двадцати четырёх потоков. Отсутствие информации о тактовых частотах CPU, графического адаптера и оперативной памяти усугубляет и пользовательский пресет при проведении тестирования, поэтому в данном случае сравнительный анализ весьма приблизителен.

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Источник изображения: AotS

Как бы то ни было, флагманский десктопный процессор Intel Core i9-12900K в паре с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 в тесте AotS смог набрать 15900 очков, в то время как лучший показатель, демонстрируемый Core i9-10900KF в дуэте с аналогичным графическим адаптером и с использованием похожих настроек качества графики, составляет лишь 13500 баллов (-15.1 %).

Необходимо напомнить, что анонс десктопных процессоров Intel семейства Alder Lake-S ожидается в конце октября, а на их появление в розничной продаже совместно с материнскими платами на базе чипсета Z690 стоит рассчитывать лишь в ноябре.