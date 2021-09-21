Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Первый игровой тест Intel Core i9-12900K в дуэте с NVIDIA GeForce RTX 3080 в AotS

Новинка продемонстрировала неплохой результат.
[ ] для раздела Блоги
3
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Несмотря на то, что до официального анонса настольных процессоров Intel 12-го поколения осталось ещё несколько недель, предстоящие новинки продолжают то и дело появляться в базах данных популярных тестовых пакетов, радуя широкую компьютерную общественность: на сей раз один из представителей семейства Alder Lake-S был замечен в бенчмарке Ashes of the Singularity, сообщает ресурс VideoCardz.

реклама

Источник изображения: Twitter, VideoCardz

анонсы и реклама
-11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
-20000р на RTX 3080 MSI Gaming
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде
RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

К сожалению, данный тестовый пакет не отличается особой информативностью, поэтому удалось подтвердить лишь факт наличия у тестируемого образца Core i9-12900K двадцати четырёх потоков. Отсутствие информации о тактовых частотах CPU, графического адаптера и оперативной памяти усугубляет и пользовательский пресет при проведении тестирования, поэтому в данном случае сравнительный анализ весьма приблизителен.

реклама

Источник изображения: AotS

Как бы то ни было, флагманский десктопный процессор Intel Core i9-12900K в паре с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 в тесте AotS смог набрать 15900 очков, в то время как лучший показатель, демонстрируемый Core i9-10900KF в дуэте с аналогичным графическим адаптером и с использованием похожих настроек качества графики, составляет лишь 13500 баллов (-15.1 %).

Необходимо напомнить, что анонс десктопных процессоров Intel семейства Alder Lake-S ожидается в конце октября, а на их появление в розничной продаже совместно с материнскими платами на базе чипсета Z690 стоит рассчитывать лишь в ноябре.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

intel core i9-12900k
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
18
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2021
9
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Обзор и тестирование вентилятора ASUS ROG Strix XF 120
12
Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
18
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
8
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
7
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
11
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
25

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 28
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 121
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 43
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
14 сентября 2021 25
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 42
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
13 сентября 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эфир может вытеснить Биткоин, подорожать до $35 000 и стать главной криптовалютой – аналитики РБК
61
В США майнеров обяжут сообщать о происхождении криптовалюты от $10 000 под угрозой тюрьмы до 5 лет
45
Blizzard о покупке Diablo II Resurrected: «Делайте то, что считаете правильным»
32
Видеокарты NVIDIA дешевеют на фоне низкой цены Эфира – GeForce RTX 3080 со скидкой до 30 000 р
13
Age of Empires IV: Русь против Священной Римской Империи в 43-минутной записи геймплея от разработчиков
7
Ширина шины и тип видеопамяти не изменятся в следующем поколении видеокарт AMD и NVIDIA — инсайдер
60
Игроки утопили Steam-версию Crysis Remastered в отрицательных отзывах
19
В Windows 11 игры получают значительный рост производительности благодаря новому драйверу Nvidia
37
Окупаемость RTX 3070 в майнинге Эфира достигла 12 месяцев по данным CryptoLeo
5
Microsoft планирует ускорить работу Windows 11, сделать мгновенное пробуждение и уменьшить размер ОС
11
Биткоин потерял $5000, Эфир опустился на 10%, а трейдеры лишились $800 млн за прошедшие сутки
26
GeForce GTX 1060 с Авито VS новая GeForce RTX 3060 – оптимальная видеокарта по разумной цене от TG
13
Call of Duty Vanguard ещё не вышла из «беты», а её уже заполонили читеры
11
Подробно о CPU Intel Alder Lake – 10-нм, DDR5, big.LITTLE и рост цен на $50
32
Видеокарты RTX 4000 выйдут не раньше чем через год
47
В процессорах AMD нашли новую уязвимость: под угрозой Ryzen Zen 1, Zen 2 и более старые чипы
11
В Японии вендинговый автомат продает б/у процессоры и попадаются Core i7 6700K за 300 рублей
19
В России стартовали продажи флагманской линейки геймерских кресел AeroCool Nobility CROWN
16
Илон Маск заявил, что Джо Байден проспал старт первой частной космической миссии
23
Intel обвинили в нарушении патента FinFET и это грозит запретом на продажу процессоров в Китае
14

Популярные статьи

Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
139
Вспоминаем лучшие игры в духе Diablo перед выходом долгожданной Diablo II: Resurrected
51
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Моя версия самых «долгоиграющих» комплектующих компьютера или экономия должна быть рациональной
144
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2021
9
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86U
18
Выясняем, почему купить игровую видеокарту на Авито дешевле средней цены практически невозможно
15
Windows 10 Pro за $8.41 и скидки до 90% – стартовала осенняя распродажа в магазине KeysOFF
Подборка проверенных утилит, которые я устанавливаю после каждой инсталляции Windows 10
1
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
01:38
и че поорут и перестанут что разговаривать не будут или контракты заключать или что? и этой фейк новости глянь дату до выборов неделя.
Роскомнадзор планирует запустить «Окулус» — систему автоматического поиска противоправного контента в изображениях и видео в Интернете
Alex Fduch
01:35
Почини свое ЧСВ. Ты обычный приспособленец, как сотни тысяч других и ничем не выделяешся. Ты не выдавал какую-то свою идею, ты не открывал успешный бизнес, ты не self-made man, и нет у тебя ничего из ...
Совокупная рыночная стоимость криптовалют снизилась на сумму, эквивалентную 250 миллиардам долларов
Илья Ильин
01:29
Изменили способ перехода в другую эпоху, каждую нацию сделали уникальной, добавили каждой нации уникальные постройки и юниты, добавили некоторые тактические фишки вроде возможности прятать отряды в не...
Age of Empires IV: Русь против Священной Римской Империи в 43-минутной записи геймплея от разработчиков
h2o
01:25
как и писал неделю назад: 15%.
Первый игровой тест Intel Core i9-12900K в дуэте с NVIDIA GeForce RTX 3080 в AotS
Kira625
01:23
Уже не признали, ядерки не напугали.
Роскомнадзор планирует запустить «Окулус» — систему автоматического поиска противоправного контента в изображениях и видео в Интернете
Kira625
01:22
Ну с октября по февраль и еще разным людям это нормально, но столько ждать пока кто-то будет искать то, что у него сгорело все равно долго.
В Японии вендинговый автомат продает б/у процессоры и попадаются Core i7 6700K за 300 рублей
Rimm
01:22
Владлен, иди лучше вьеби водяры
Высокомерный диктатор в исполнении Джанкарло Эспозито — в свежем трейлере Far Cry 6
FELSHER
01:19
А почему именно с "F"? Чем обычные не резанные процы плохи? ))
Моя версия самых «долгоиграющих» комплектующих компьютера или экономия должна быть рациональной
Fir Sur
01:17
А я знаю, где у хеллкэта броня больше чем пробитие у деструктора Но я не знаю, какие бывают читы в игре
Три причины, по которым мне пришлось бросить игру World of Tanks и в чем суть патента В. Кислого
Rimm
01:17
У тебя наверное Интел головного мозга...
Первый игровой тест Intel Core i9-12900K в дуэте с NVIDIA GeForce RTX 3080 в AotS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем