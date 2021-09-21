Первый игровой тест Intel Core i9-12900K в дуэте с NVIDIA GeForce RTX 3080 в AotS
Несмотря на то, что до официального анонса настольных процессоров Intel 12-го поколения осталось ещё несколько недель, предстоящие новинки продолжают то и дело появляться в базах данных популярных тестовых пакетов, радуя широкую компьютерную общественность: на сей раз один из представителей семейства Alder Lake-S был замечен в бенчмарке Ashes of the Singularity, сообщает ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: Twitter, VideoCardz
К сожалению, данный тестовый пакет не отличается особой информативностью, поэтому удалось подтвердить лишь факт наличия у тестируемого образца Core i9-12900K двадцати четырёх потоков. Отсутствие информации о тактовых частотах CPU, графического адаптера и оперативной памяти усугубляет и пользовательский пресет при проведении тестирования, поэтому в данном случае сравнительный анализ весьма приблизителен.
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Источник изображения: AotS
Как бы то ни было, флагманский десктопный процессор Intel Core i9-12900K в паре с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 в тесте AotS смог набрать 15900 очков, в то время как лучший показатель, демонстрируемый Core i9-10900KF в дуэте с аналогичным графическим адаптером и с использованием похожих настроек качества графики, составляет лишь 13500 баллов (-15.1 %).
Необходимо напомнить, что анонс десктопных процессоров Intel семейства Alder Lake-S ожидается в конце октября, а на их появление в розничной продаже совместно с материнскими платами на базе чипсета Z690 стоит рассчитывать лишь в ноябре.
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