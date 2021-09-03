Настольные процессоры Intel 12-го поколения появились в ассортименте американского магазина
Хотя до официального анонса настольных процессоров Intel 12-го поколения осталось ещё несколько недель, особо расторопные онлайн-площадки уже пополнили свой ассортимент новыми моделями семейства Alder Lake-S: вслед за своими европейскими коллегами специалисты онлайн-магазина CompSource, базирующегося в США, также добавили несколько новинок в свой прайс-лист, что и заметил известный «сетевой детектив» momomo_us.
реклама
Источник изображения: Twitter, VideoCardz
Исходя из имеющихся данных, флагманские настольные процессоры Intel Core i9-12900K и Core i9-12900KF, наделённые 16 ядрами/24 потоками с базовой частотой 3,2 ГГц и 30 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, оценёны в $706 и $675, стоимость их предтоповых «соплеменников» в лице Core i7-12700K и Core i7-12700KF, получивших в своё распоряжение 12 ядер/20 потоков с номинальной частотой 3,6 ГГц и 25 Мбайт L3-кэша, составляет $496 и $465, а 10-ядерные 16-поточные Core i5-12600K и Core i5-12600KF, наделённые 20 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, предлагаются за $343 и $313 соответственно.
реклама
Источник изображения: CompSource
Стоит отметить, что предварительная стоимость моделей семейства Alder Lake-S ощутимо выше ценников их предшественников, однако данный недочёт можно списать на ранние сроки появления новинок на страницах онлайн-магазина, что в будущем, вероятно, будет скорректировано.
При этом новинки будут отличаться от предшественников ощутимым приростом числа исполняемых инструкций за такт (IPC), который, судя по имеющимся данным, будет достигать значения в 19 %, а также обзаведутся поддержкой интерфейса PCIe 5.0 и оперативной памяти DDR5.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила