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Настольные процессоры Intel 12-го поколения появились в ассортименте американского магазина

Цены новинок пока что не слишком радуют.
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Хотя до официального анонса настольных процессоров Intel 12-го поколения осталось ещё несколько недель, особо расторопные онлайн-площадки уже пополнили свой ассортимент новыми моделями семейства Alder Lake-S: вслед за своими европейскими коллегами специалисты онлайн-магазина CompSource, базирующегося в США, также добавили несколько новинок в свой прайс-лист, что и заметил известный «сетевой детектив» momomo_us.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

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Исходя из имеющихся данных, флагманские настольные процессоры Intel Core i9-12900K и Core i9-12900KF, наделённые 16 ядрами/24 потоками с базовой частотой 3,2 ГГц и 30 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, оценёны в $706 и $675, стоимость их предтоповых «соплеменников» в лице Core i7-12700K и Core i7-12700KF, получивших в своё распоряжение 12 ядер/20 потоков с номинальной частотой 3,6 ГГц и 25 Мбайт L3-кэша, составляет $496 и $465, а 10-ядерные 16-поточные Core i5-12600K и Core i5-12600KF, наделённые 20 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, предлагаются за $343 и $313 соответственно.

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Источник изображения: CompSource

Стоит отметить, что предварительная стоимость моделей семейства Alder Lake-S ощутимо выше ценников их предшественников, однако данный недочёт можно списать на ранние сроки появления новинок на страницах онлайн-магазина, что в будущем, вероятно, будет скорректировано.

При этом новинки будут отличаться от предшественников ощутимым приростом числа исполняемых инструкций за такт (IPC), который, судя по имеющимся данным, будет достигать значения в 19 %, а также обзаведутся поддержкой интерфейса PCIe 5.0 и оперативной памяти DDR5.

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