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На фоне приближающегося дебюта настольных процессоров Intel 12-го поколения, принадлежащих к семейству Alder Lake-S, ряд европейских онлайн-магазинов решил заранее разместить ценники на новые модели на страницах своих ресурсов, а специалисты сайта Tweakers собрали все данные воедино.

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Источник изображения: Intel

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Как можно заметить, ассортимент ритейлеров пополнился только моделями с разблокированным множителем, что подтверждает недавние «утечки» касательно появления в текущем году только CPU с индексом «K», в то время как остальные новинки дебютируют чуть позже.

Согласно представленным данным, предварительная стоимость флагманского Intel Core i9-12900K, наделённого 8 производительными и аналогичным количеством энергоэффективных ядер с частотной формулой 3,2/5,3 ГГц в базовом/максимальном режимах, варьируется в пределах от 653 до 741 евро, его «собрат» с деактивированной графической подсистемой в лице Core i9-12900KF предлагается за 628-709 евро, в то время как предтоповые Core i7-12700K и Core i7-12700KF, имеющие в своём распоряжении 8 «больших» и 4 «малых» ядра, а также характеризующиеся частотами 3,6/5,0 ГГц в базовом/турборежиме, оценены в 477-525 и 450-492 евро соответственно.

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Что касается наиболее доступных моделей с разблокированным множителем, а именно Core i5-12600K и Core i5-12600KF, то они вполне могут заинтересовать бережливых геймеров: новинки способны предложить 6 производительных и 4 энергоэффективных ядра с частотными показателями 3,7/4,9 ГГц в номинальном/максимальном режимах, а их предварительная стоимость составляет 347-366 и 322-334 евро, что в случае модели с индексом «KF» чуть ниже цены 6-ядерной 12-поточной модели из стана конкурирующей компании в лице AMD Ryzen 5 5600X.

Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, настольные процессоры Intel 12-го поколения будут выгодно отличаться от своих предшественников ощутимым приростом количества исполняемых инструкций за такт (IPC), достигающим 19 %, а также наличием поддержки оперативной памяти типа DDR5 и интерфейса PCIe версии 5.0, однако потребуют смены материнской платы и установки ОС Windows 11.