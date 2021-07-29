Процессоры Intel Xeon W-3300 для рабочих станций насчитывают до 38 ядер и оценены от $949 до $4499
Несколько часов назад процессорный гигант Intel представил свою новую серию CPU с архитектурой Ice Lake, предназначенных для рабочих станций, о чём сообщается в официальном пресс-релизе, размещённом на страницах ресурса VideoCardz.
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Флагманом новой линейки стал 38-ядерный 76-поточный Intel Xeon W-3375, способный функционировать на частотах 2,5 ГГц и 4,0/3,3 ГГц в базовом и турборежиме при активности одного/всех ядер, а также получивший в своё распоряжение 57 Мбайт кэш-памяти третьего уровня. При этом топовая модель оценена в $4499.
На ступень ниже расположился Xeon W-3365, оснащённый 32 ядрами с поддержкой технологии гиперпоточности, работающими на частоте 2,7 ГГц в номинальном режиме с увеличением до 4,0/3,5 ГГц в максимальном с задействованием одного/всех ядер, а также 48 Мбайт L3-кэша. Стоимость новинка составляет $3499.
Процессор Xeon W-3345 получил в своё распоряжение 24 ядра и 48 потоков, характеризующихся частотой 3,0 ГГц в базовом и 4,0/3,7 ГГц в максимальном режимах, а также 36 Мбайт кэш-памяти третьего уровня и ценник в $2499.
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Наиболее доступными стали 16-ядерный 32-поточный Xeon W-3335 с частотной формулой 3,4/4,0/3,7 ГГц, оснащённый 24 Мбайт L3-кэша, и 12-ядерный 24-поточный Xeon W-3323, работающий на частотах 3,5/3,9/3,7 ГГц и снабжённый 21 Мбайт кэш-памяти третьего уровня — новинки оценены в $1299 и $949 соответственно.
Все представленные модели наделены поддержкой 64 линий PCIe версии 4.0, до 4 Тбайт ОЗУ DDR4-3200 в восьмиканальном режиме с коррекцией ошибок, набора инструкций AVX-512, технологии Intel Deep Learning Boost и накопителей Optane SSD P5800X.
Отмечается, что прирост производительности для процессоров Intel Xeon W-3300 в сравнении с быстродействием их предшественников варьируется от 20 и 26 % в Adobe Premiere Pro и AutoDesk Maya до 27 и 45 % в AutoDesk Maya и Cinema 4D.
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Источник изображений: VideoCardz
Как сообщает источник, процессоры Intel Xeon W-3300 найдут своё призвание в рабочих станциях и справятся с рабочими нагрузками, для которых необходимо большое количество ядер/потоков. Приобрести новые модели CPU имеется возможность у партнёров компании.
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