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Свежие тесты RTX 3070 Ti — низкий хешрейт при майнинге Ethereum и превосходство над RTX 3070 в играх

Хорошие новости для рядовых покупателей.
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Пока подавляющее большинство компьютерных ресурсов ожидает скорого падения запрета на публикацию обзоров, посвящённых не так давно анонсированной GeForce RTX 3070 Ti, некоторые энтузиасты, не связанные по рукам и ногам обязательствами соглашения о неразглашении, уже делятся с широкой общественностью результатами тестов новинки: так, несколько часов назад стало известно о достижениях новой модели в ряде игровых приложений, бенчмарков и майнинге Ethereum, а уже сейчас ещё один исследователь разместил видео на ресурсе Bilibili, приоткрывающее завесу тайны над уровнем производительности новинки в ряде задач.

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Для своих тестов энтузиаст использовал видеокарту GeForce RTX 3070 Ti производства Gigabyte, получившую в своё распоряжение GPU с 6144 CUDA-ядрами, функционирующий на частотах 1575/1830 МГц в базовом/boost-режиме, и 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, в дуэте с настольным процессором AMD Ryzen 9 5900X.

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В тестовых пакетах 3DMark Time Spy, Time Spy Extreme и Port Royal новая модель оказалась производительнее своей «соплеменницы» в лице GeForce RTX 3070 на 6.01, 8.24 и 9.11 %, а в популярных тайтлах Shadow of the Tomb Raider и Borderlands 3 при разрешениях 2K/4K опередила модель без суффикса «Ti» на 8.26/10.77 и 9.56/9.56 % соответственно.

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Что касается достижений GeForce RTX 3070 Ti в добыче Ethereum, то механизмы защиты, активирующиеся при обнаружении алгоритмов, присущих майнингу, функционируют как и полагается, в результате чего скорость хеширования новинки не превышает значения в 42-43 MH/s, что на 28-30 % меньше уровня производительности RTX 3070 с отключённым ограничителем хешрейта.

Источник изображений: Bilibili, TecLab

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Подводя итог, можно отметить, что новинка, как и ожидалось, заняла свою нишу между GeForce RTX 3080 и RTX 3070, а встроенные механизмы, ощутимо снижающие хешрейт, вероятно, станут ограничивающим фактором для любителей добывать криптовалюту посредством потребительских видеокарт, что в теории может положительно повлиять и на стоимость, дав возможность рядовым покупателям наконец-то заполучить производительный видеоадаптер.

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