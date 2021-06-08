GeForce RTX 3070 Ti продемонстрировала свои возможности в майнинге Ethereum и ряде игр
В преддверии скорого падения запрета на публикацию материалов, освещающих возможности недавно анонсированной NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, азиатские энтузиасты, не дожидаясь сего прекрасного момента, решили порадовать широкую компьютерную общественность, разместив видеоролик с демонстрацией достижений новинки в ряде бенчмарков, игровых приложений и майнинге Ethereum на Bilibili.
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Источник изображения: NVIDIA
Несмотря на то, что в источнике не указана конкретная модель используемой видеокарты, специалистам ресурса VideoCardz, благодаря информации утилиты GPU-Z, удалось выяснить, что для своих изысканий исследователи вооружились графическим адаптером COLORFUL GeForce RTX 3070 Ti Vulcan X. Помимо этого, тестовая система включала в себя настольный процессор AMD Ryzen 9 5900X и материнскую плату на базе чипсета B550. В качестве соперниц для новинки были выбраны её «соплеменницы» в лице GeForce RTX 3080 и RTX 3070.
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В синтетических бенчмарках (Time Spy, Time Spy Extreme, FireStrike, Fire Strike Extreme и Fire Strike Ultra) и игровых приложениях (Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed: Valhalla, Cyberpunk 2077 и GTA V) GeForce RTX 3080 оказалась быстрее RTX 3070 Ti в среднем на 18.34 и 22.35 %, в то время как RTX 3070 уступила новинке 9.41 и 7.28 % соответственно.
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Что касается уровня производительности GeForce RTX 3070 Ti в майнинге популярной криптовалюты Ethereum, то при данном типе нагрузке механизмы обнаружения алгоритмов, присущих добыче «эфира», отработали исправно, поэтому начальная скорость хеширования в ~70 MH/s быстро упала до ~40 MH/s, а разгон памяти до 1500 МГц с лимитом по мощности в 80 % позволил увеличить данное значение до 45 MH/s.
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Источник изображений: VideoCardz, Bilibili, Big Hardware Player
Таким образом, при условии надёжности ограничителя хешрейта с последующим падением цен на графические адаптеры GeForce RTX 3070 Ti сможет заинтересовать целый ряд геймеров, в то время как майнеры вряд ли будут довольны сравнительно низким быстродействием при достаточно высоком уровне энергопотребления.
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