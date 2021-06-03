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Пока графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti будоражит умы компьютерного сообщества не только своим уровнем производительности в ряде игровых приложений, достижениями в майнинге Ethereum и стоимостью, его младший «соплеменник» в лице GeForce RTX 3070 Ti остаётся в тени, однако первые результаты тестов новинки в Geekbench 5 всё же нарушили тишину, благодаря «зоркому глазу» BenchLeaks.

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Источник изображения: NVIDIA

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Согласно представленным данным, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, оснащённая GPU, функционировавшим на максимальной частоте 1,84 ГГц, что указывает на заводской разгон (+70 МГц), а также 8 Гбайт видеопамяти, в дисциплине OpenCL смогла завоевать 155763 балла, практически поравнявшись с AMD Radeon RX 6800 XT – новинка уступила конкурирующей модели всего около 1 %.

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Если же сравнить достижения новинки со средним уровнем производительности модели без суффикса «Ti», то можно отметить, что GeForce RTX 3070 Ti опережает свою «соплеменницу» на ~15 %.

Кроме того, новая модель отметилась и в подтесте CUDA, сумев набрать 158616 очков и обогнав GeForce RTX 3070 в среднем на 6-7 %.

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Источник изображений: Geekbench 5

Появление NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti в тестовом пакете Geekbench 5 означает, что специалисты уже получили в своё распоряжение версию графического драйвера, поддерживающую новинку, поэтому в ближайшие дни стоит ожидать новых результатов тестов.