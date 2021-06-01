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Состоявшийся несколько часов назад официальный анонс видеоадаптеров NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti рассекретил стоимость моделей в эталонном исполнении, а ряд магазинов позволил узнать предварительные цены на некоторые модели сторонних производителей: вслед за своими европейскими коллегами пополнить ассортимент продукции решил и канадский ритейлер Best Buy, на страницах которого «сетевой детектив», известный под ником momomo_us, сумел обнаружить несколько новинок, не забыв при этом опубликовать скриншот с подтверждением.

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Источник изображения: ZOTAC

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Как можно заметить, стоимость представленных моделей далека от рекомендованной, что, впрочем, на фоне майнинг-бума и не вызывает особого удивления: если перевести цены из канадских долларов во вполне привычные доллары США, то наиболее доступная модель ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Ti Trinity предлагается за $1775, Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti EAGLE OC оценена в $1818, за ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Ti Trinity OC придётся отдать $1834, стоимость Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti VISION OC и RTX 3080 Ti GAMING OC составляет $1878, цена ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Ti AMP Holo остановилась на отметке в $1894, а за AORUS GeForce RTX 3080 Ti MASTER и AORUS GeForce RTX 3080 Ti XTREME производства Gigabyte просят $1994 и $2052 соответственно.

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Источник изображения: Twitter, momomo_us

Естественно, цены графических адаптеров в первые недели продаж практически всегда отличаются некоторым «перекосом» в бо́льшую сторону, однако спустя некоторое время, когда ажиотаж сходит на нет, обычно нормализуются. Дополнительную надежду на снижение цен даёт обновлённый ограничитель при майнинге Ethereum, который может оттолкнуть большинство майнеров от достаточно недешёвой видеокарты, стоимость которой даже официально сравнительно высока и составляет $1199.