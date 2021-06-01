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Несколько часов назад состоялось событие, горячо ожидаемое почитателями продукции NVIDIA — компания наконец-то явила миру две новые модели поколения Ampere в лице GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti. Что касается падения запрета на публикацию обзоров, то сие событие состоится лишь через несколько дней, однако это не помешало энтузиастам опубликовать видео на азиатском ресурсе Bilibili, демонстрирующее уровень производительности RTX 3080 Ti в ряде игр, что уже было освещено пару часов назад, а также достижения новинки в майнинге Ethereum, о чём сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: VideoCardz

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Источник отмечает, что конкретная модель, используемая для тестов, неизвестна, однако её стоимость может слегка шокировать: новинка обошлась энтузиастам в 20000 юаней (около 3130 долларов). Также упоминается, что тестируемая модель отличается заводским разгоном.

Помимо искомой видеокарты, функционировавшей в игровом режиме, что намекает на несколько повышенные частоты, тестовая система была оснащена настольным процессором AMD Ryzen 9 5900X, материнской платой MEG B550 UNIFY производства MSI, а также оперативной памятью HyperX DDR4-4000. Кроме того, использовался графический драйвер версии 466.54, предназначенный для работников прессы.

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Видеокарта тестировалась с оптимизированными настройками и в добыче Ethereum смогла продемонстрировать средний результат в 65 MH/s при энергопотреблении в 227 Вт, что указывает на то, что механизмы, противодействующие майнингу на потребительских видеокартах, работают исправно. Впрочем, даже сниженный почти вдвое хешрейт весьма высок, однако и стоимость модели немаленькая, что, вероятно, сможет охладить пыл большинства майнеров.

Источник изображения: VideoCardz, Bilibili

Остаётся надеяться, что ограничитель, активирующийся при обнаружении алгоритмов, присущих майнингу Ethereum, останется неприступным, в противном случае роста цен не избежать.