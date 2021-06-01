Отвечать за анонс игровых решений на Computex 2021 было поручено Джеффу Фишеру (Jeff Fisher), старшему вице-президенту NVIDIA по продуктам семейства GeForce. По этой причине его доклад был достаточно лаконичным, и вся интересовавшая любителей игр информация была озвучена ближе к его завершению.

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Источник изображения: NVIDIA, YouTube

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Видеокарту GeForce RTX 3080 Ti компания выведет на рынок третьего июня по рекомендованной цене $1199, она будет оснащаться 12 Гбайт памяти типа GDDR6X, а прирост производительности в играх будет достигать 50%, хотя и не во всех случаях.

Источник изображения: NVIDIA, YouTube

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GeForce RTX 3070 Ti предсказуемо расположится на ступень ниже, полуторакратный прирост быстродействия для неё заявлен по сравнению с GeForce RTX 2070 SUPER. Новинке полагаются 8 Гбайт памяти типа GDDR6X, а в продажу она поступит 10 июня по цене от $599.

Для России назначена рекомендованная цена GeForce RTX 3080 Ti, соответствующая 116 900 рублям (43 500 гривен для Украины и 679 900 тенге для Казахстана), видеокарту GeForce RTX 3070 Ti российские магазины в альтернативной реальности, лишённой криптовалютного фактора, могли бы выставить на полки по цене 57 900 рублей. Их украинским коллегам удалось бы сделать это по цене 21 590 гривен, казахстанским – по цене 336 900 тенге.