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Американская компания NVIDIA сегодня, 1 июня 2021 года, на выставке Computex представила видеокарты GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti. Последнюю оценили в 1 199 долларов, а в России она стоит 116 900 рублей.

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Тем временем один из китайских пользователей уже смог приобрести новинку у себя на родине и опубликовал первых обзор графического ускорителя. При этом отдал он за GeForce RTX 3080 Ti почти втрое больше официальной цены – 3 135 долларов. Точная модель видеокарты неизвестна, а протестировали её в системе с оперативной памятью DDR4-400 и флагманским настольным процессором AMD Ryzen 9 5900X.

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На изображениях в конце заметки можно видеть, что GeForce RTX 3080 Ti показывает результаты на уровне флагманской видеокарты GeForce RTX 3090. Её представили в прошлом году, а официальная рекомендованная производителем стоимость составила 1 499 долларов.

Когда новинка отстаёт от флагмана, то разрыв составляет несколько кадров в секунду. Но есть игры, когда GeForce RTX 3090 превосходит новую модель сразу на 15-20%. В свою очередь GeForce RTX 3080 Ti существенно практически во всех играх превосходит показатели видеокарты GeForce RTX 3080, которую оценили в 699 долларов.

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