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Предвосхищая скорый анонс графического адаптера NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, ресурс VideoCardz решил поделиться с широкой общественностью первыми изображениями, на которых красуется модель в эталонном исполнении.

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Как можно заметить, видеокарта GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition получила классический дизайн, присущий другим потребительским моделям поколения Ampere, и располагает двухслотовой системой охлаждения, доставшейся от модели «попроще», а именно RTX 3080 без суффикса «Ti», снабжённой двумя вентиляторами, расположенными с разных сторон.

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Стоит отметить, что уровень энергопотребления GeForce RTX 3080 FE находится на отметке в 320 Вт, в то время как RTX 3080 Ti FE требует на 30 Вт больше, что может сказаться на температурных показателях новой модели.

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Кроме того, новинка снабжена 12-контактным разъёмом для организации дополнительного питания, что потребует наличия специального переходника либо совместимого блока питания. Впрочем, большинство производителей всё же придерживается стандартного подхода, используя в своих моделях 8-пиновые коннекторы.

Источник изображений: VideoCardz

Необходимо напомнить, что видеоадаптер GeForce RTX 3080 Ti основан на графическом процессоре GA102-225, функционирующем на базовой частоте 1365 МГц в базовом режиме с повышением до 1665 МГц в максимальном, что на 30 МГц ниже по сравнению с флагманской RTX 3090, и наделённом 10240 CUDA-ядрами, а также 320 тензорными и 80 RT-ядрами. Объём видеобуфера новинки равен 12 Гбайт, а ширина шины составляет 384 бит. При этом используется память типа GDDR6X, характеризующаяся эффективной частотой в 19 ГГц.

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Ожидается, что NVIDIA официально представит новинку в рамках своего выступления на Computex 2021, запланированного на 31 мая.