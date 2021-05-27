Пара моделей GeForce RTX 3070 Ti от MSI красуются на изображениях
Уже через несколько дней ассортимент потребительских графических адаптеров NVIDIA пополнится двумя новинками, а именно GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti, поэтому изображения первых моделей уже начали появляться в сети: так, известный производитель MSI готовит как минимум две модели RTX 3070 Ti, фотографии которых и оказались в распоряжении ресурса VideoCardz.
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Как сообщает источник, дизайн моделей GeForce RTX 3070 Ti серии Ventus 3X и SUPRIM X не отличается от внешнего вида их младших «соплеменниц» без суффикса «Ti»: как можно заметить, обе новинки получили качественные системы охлаждения, снабжённые тремя вентиляторами, а последняя, помимо всего прочего, оснащена ещё и красочной подсветкой ряда элементов.
Обе новинки базируются на графическом процессоре GA104-400, оснащённом 6144 ядрами CUDA, и снабжаются 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X.
По данным ресурса, уровень TDP видеоадаптера MSI GeForce RTX 3070 Ti Ventus 3X остановится на отметке в 290 Вт, поэтому для дополнительного питания модели предусмотрены два 8-контактных разъёма.
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Что касается графического адаптера MSI GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM X, то какой-либо информации в распоряжении источника пока не имеется.
Источник изображений: VideoCardz
Ожидается, что анонс GeForce RTX 3070 Ti состоится уже 31 мая в рамках мероприятия Computex 2021, в то время как в продаже новинки должны появиться 10 июня.
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