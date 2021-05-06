Microsoft обновит иконки в Windows 10 — значки из девяностых останутся в прошлом
Специалисты Microsoft, ответственные за разработку операционной системы Windows 10, продолжают совершенствовать своё «детище»: как сообщает ресурс Windows Latest, помимо функциональных изменений, в скором будущем новая версия ОС под кодовым именем «Sun Valley» получит обновлённые иконки, которые полностью отвечают новым веяниям и вписываются в стиль оформления Fluent Design.
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Отмечается, что обновление коснётся иконок, которые не претерпевали изменений с эпохи Windows 95 и устарели как морально, так и внешне. В последней предварительной сборке Windows 10 энтузиасты смогли ознакомиться с новым набором значков в основном модуле оболочки Shell32.dll: некоторые иконки получили лишь «косметические» изменения, в то время как внешний вид других поменялся кардинально.
Источник изображения: Windows Latest
Впрочем, хотя Microsoft и обновила дизайн целого ряда иконок, некоторые из них до сих пор остались нетронутыми, что может измениться уже в ближайшем будущем. Стоит отметить, что внешний вид рабочего стола, благодаря обновлённому дизайну, отвечающему концепции Fluent Design, может слегка обескуражить некоторых пользователей.
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Ожидается, что крупное обновление Windows 10 Sun Valley перейдёт в статус RTM уже в июне, в то время как его дебют должен произойти в октябре или ноябре.
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