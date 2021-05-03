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Пока долгожданная GeForce RTX 3080 Ti лишь ждёт даты своего официального дебюта, некоторые онлайн-магазины решили не медлить, пополнив свои прайс-листы рядом новых моделей уже сейчас: так, несколько дней назад, специалисты польского ритейлера добавили MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X OC без указания цены, а сегодня, благодаря «зоркому глазу» исследователей ресурса VideoCardz, стало известно ещё о парочке площадок, решившихся опубликовать стоимость нескольких моделей заранее.

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Источник изображения: VideoCardz

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Ассортимент австралийского онлайн-магазина Computers Perth пополнился двумя моделями производства Gigabyte — GeForce RTX 3080 Ti VISION OC и GeForce RTX 3080 Ti Eagle оценены в 1733 австралийских доллара (около 1342 доллара США). При этом на сайте указывается, что NDA падёт в конце мая — именно тогда можно ожидать дебюта новинок.

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Источник изображений: Computers Perth

Новозеландский ритейлер Aquila Technology, не отставая от своих коллег, также добавил в прайс-лист парочку новых моделей: стоимость MSI RTX 3080 Ti VENTUS 3X OC и Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti GAMING OC составила 2543 и 3153 новозеландских доллара соответственно (около 1827 и 2264 доллара США).

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Источник изображений: Aquila Technology

Естественно, данные цены являются предварительными, поэтому уже в ближайшем будущем могут подвергнуться корректировке.

Необходимо напомнить, что, судя по имеющейся информации, в основу NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ляжет графический чип GA102-225, оснащённый 10240 CUDA-ядрами. Кроме того, новинка получит 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X. Ожидается, что анонс новой видеокарты состоится уже 18 мая, а через неделю первые модели поступят в продажу. При этом предполагается, что их стоимость стартует с отметки в $999.