Первые GeForce RTX 3080 Ti появились в прайс-листах пары магазинов — цены стартуют с отметки в $1342
Пока долгожданная GeForce RTX 3080 Ti лишь ждёт даты своего официального дебюта, некоторые онлайн-магазины решили не медлить, пополнив свои прайс-листы рядом новых моделей уже сейчас: так, несколько дней назад, специалисты польского ритейлера добавили MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X OC без указания цены, а сегодня, благодаря «зоркому глазу» исследователей ресурса VideoCardz, стало известно ещё о парочке площадок, решившихся опубликовать стоимость нескольких моделей заранее.
реклама
Источник изображения: VideoCardz
Ассортимент австралийского онлайн-магазина Computers Perth пополнился двумя моделями производства Gigabyte — GeForce RTX 3080 Ti VISION OC и GeForce RTX 3080 Ti Eagle оценены в 1733 австралийских доллара (около 1342 доллара США). При этом на сайте указывается, что NDA падёт в конце мая — именно тогда можно ожидать дебюта новинок.
реклама
Источник изображений: Computers Perth
Новозеландский ритейлер Aquila Technology, не отставая от своих коллег, также добавил в прайс-лист парочку новых моделей: стоимость MSI RTX 3080 Ti VENTUS 3X OC и Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti GAMING OC составила 2543 и 3153 новозеландских доллара соответственно (около 1827 и 2264 доллара США).
реклама
Источник изображений: Aquila Technology
Естественно, данные цены являются предварительными, поэтому уже в ближайшем будущем могут подвергнуться корректировке.
Необходимо напомнить, что, судя по имеющейся информации, в основу NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ляжет графический чип GA102-225, оснащённый 10240 CUDA-ядрами. Кроме того, новинка получит 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X. Ожидается, что анонс новой видеокарты состоится уже 18 мая, а через неделю первые модели поступят в продажу. При этом предполагается, что их стоимость стартует с отметки в $999.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила