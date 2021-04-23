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Несмотря на то, что дата дебюта долгожданной GeForce RTX 3080 Ti переносится уже в который раз, специалисты одного из онлайн-магазинов решили предвосхитить события, разместив на страницах своего ресурса одну из новых моделей, о чём и сообщает сайт Wccftech.

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Источник изображения: Wccftech

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Как можно видеть, ассортимент польского ритейлера X-Kom пополнил графический адаптер GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X OC производства MSI, оснащённый 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X, однако ни стоимостью новинки, ни датой появления модели в продаже магазин не делится. Впрочем, появление видеокарты в прайс-листе онлайн-площадки намекает на её скорый дебют, который, судя по сегодняшней «утечке», должен состояться уже через месяц, а именно 25 мая.

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Источник изображения: Wccftech, X-Kom

Согласно данным источника, видеоадаптер MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X OC будет отличаться оригинальным дизайном и обзаведётся графеновым бэкплейтом, производительной системой охлаждения с тремя вентиляторами и потребует 2,5 слота для установки. За вывод изображения будут отвечать три разъёма DisplaPort и один HDMI, а за обеспечение дополнительного питания — два 8-контактных коннектора.

Стоит напомнить, что в основу видеокарты GeForce RTX 3080 Ti ляжет графический чип GA102-225 c 10240 ядрами CUDA «на борту». Кроме того, новинка получит встроенный ограничитель скорости хешрейта, который будет активироваться в случае обнаружения алгоритмов, присущих добыче популярной криптовалюты Ethereum.

Ожидается, что рекомендованная стоимость новой модели составит $999 — ровно во столько же оценили AMD Radeon RX 6900 XT на старте продаж.