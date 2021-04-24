Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Специалисты Microsoft наконец-то озаботились проблемами, возникшими после установки пары обновлений в Windows 10, и в экстренном порядке выпустят фикс, нацеленный на их решение, сообщает ресурс Windows Latest.

реклама

Источник изображения: Pixabay

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Источник отмечает, что речь идёт о накопительном обновлении KB5000842, вышедшем в марте и нацеленном на решение ряда проблем, но в итоге принесшем ещё большее их количество, а также об апрельском KB5001330, в который перекочевал целый ряд неполадок: так, после установки данных апдейтов некоторые пользователи начали жаловаться на падение производительности в играх, а также возникновение статтеров и проблем с отрисовкой текста.

Сообщается, что Microsoft наконец-то официально признала существование проблем, которые, по её словам, затрагивают небольшое количество пользователей, и, похоже, собирается внести некоторые коррективы в конфигурацию Центра обновления Windows, в результате чего сбоящие обновления попросту будут отключены без ведома пользователей.

реклама

Отмечается, что пользователи, уже установившие обновление, сообщают об улучшение ситуации в играх и отсутствии каких-либо проблем. При этом на полное развёртывание фикса специалистам Microsoft понадобится около суток.