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Россияне недовольны строительством сетей 5G — дело доходит даже до уничтожения оборудования

Мировой тренд дошёл и до России.
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Боязнь некоторых категорий граждан внедрения новых технологий известна ещё с давних времён, и в 21 веке никуда не исчезла: так в 2021 г. участились случаи массовых протестов против сооружения сотовых сетей 5G по всей территории Российской Федерации — об этом сообщает ресурс CNews.

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Источник информирует, что в недалёком прошлом население Северной Осетии выходило на массовые акции протеста против размещения вышек сотовых сетей 5G, а в ряде случаев попросту сжигало ненавистные объекты.

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Также на протяжении 2020 г. волна народных возмущений против строительства вышеуказанных сетей прокатилась по всему Дагестану, а также по Карачаево-Черкесии и на Кубани.

В 2021 г. волны протестов против размещения в Российской Федерации сотовых сетей 5G охватили районы Ставрополя, Кубани и Кавказа. Народ выражал недовольство размещением вышек на своей территории, а иногда переходил к более решительным действиям, уничтожая сооружения. Волнения продолжаются до сих пор, несмотря на то, что на сегодняшний день в России массовых сетей 5G еще нет и в ближайшем будущем их развитие не представляется возможным.

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Ресурс отмечает, что одними из первых своё недовольство касательно строительства вышек 5G высказали англичане, которые весной 2020 г. уничтожали данные объекты по всей территории Великобритании. Такая неприязнь к сотовым сетям появилась у англичан в связи с верой в то, что волны, распространяющиеся от сотовых сетей 5G, подавляют иммунитет человека и способствуют распространению пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что учёные множества стран не видят никакой угрозы для жизни и здоровья живых организмов, включая человека, в распространении сетей пятого поколения и продвижении строительства вышек 5G по всему миру, как это уже происходит в Южной Корее, США и Китае, тем более, что в будущем развитие данного направления должно принести человечеству рост глобального ВВП, увеличение рабочих мест и подъём в производственной сфере.

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