Twitter оштрафован на 8.9 млн рублей за неудаление сообщений, призывающих к противоправным действиям
Как сообщает издание Интерфакс, сегодня, 2 апреля 2021 г., в суде Таганского района г. Москвы было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении социальной сети Twitter в связи с тем, что её специалисты не проконтролировали и не удалили сообщения, находящиеся в публичном доступе и призывающие молодых людей, а тем более не достигших 18 лет, на демонстрации протеста, на которые не было получено разрешение властей.
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Источник изображения: Pixabay
Ранее сообщалось, что 2 апреля текущего года суд распорядился провести заседания по разбирательству девяти административных протоколов в отношении Twitter, Facebook и Google, которые неоднократно нарушали законы, требующие удалять сообщения, содержащие неприкрытые призывы к подросткам принимать участие в несанкционированных акциях.
Рассмотрев дело в отношении сети Twitter, мировой судья вынес решение назначить штраф в размере 3 млн 200 тыс. рублей, который необходимо оплатить в течение 60 дней после оглашения приговора, если данное решение не будет обжаловано в предусмотренные для этого сроки.
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Кроме того, в этот же день по рассмотрению ещё двух дел по той же статье 13.41 КоАП ч.2 («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством») компанию признали виновной и назначили штрафы ещё на 3 млн 300 тыс. рублей и 2 млн 400 тыс. рублей. Таким образом, в один день сервис оштрафовали три раза на общую сумму 8 млн 900 тыс. рублей.
Источник отмечает, что ранее Роскомнадзор уже указывал на противоправные действия Twitter, нарушающие российское законодательство, что выражалось в попустительском отношении к сообщениям, наталкивающим подрастающее поколение на размышления покончить с жизнью, подогревающим интерес к наркотикам и т.п.
Помимо судебных разбирательств, несколько недель назад Twitter подвергся замедлению скорости загрузки страниц на территории Российской Федерации, а в случае невыполнения требований в конечном итоге социальную сеть могут и вовсе заблокировать.
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