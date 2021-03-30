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Несмотря на то, что некоторые пользователи Linux, желая поиграть в любимый тайтл, лишённый поддержки данного семейства ОС, умудрялись запустить желаемое игровое приложение в виртуальной машине с пробросом видеокарты, официально сей «трюк» для графических адаптеров NVIDIA не поддерживался, однако сегодня «зелёная команда» сменила гнев на милость, заявив о поддержке технологии GPU passthrough, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

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Согласно данным источника, благодаря новой функции Linux-геймеры будут в состоянии осуществить проброс видеокарты GeForce в виртуальную машину с ОС Windows, в результате чего смогут наслаждаться качественным игровым процессом без необходимости читать десятки форумов и искать советы на сторонних ресурсах. Кроме того, данное нововведение будет полезно и разработчикам, желающим изучить поведение своего кода как в ОС Linux, так и Windows.

В настоящий момент поддержка технологии осуществляется в бета-режиме и заявлена для всех видеоадаптеров, совместимых с графическим драйвером R465, то есть для десктопных моделей поколения Kepler и выше, а также для мобильных видеокарт начиная с Maxwell. Что касается совместимых ОС, то говорится лишь о поддержке для Windows 10.

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Также стоит учесть, что для потребительских моделей GeForce доступен лишь режим «одна видеокарта-одна виртуальная машина», а также отсутствует поддержка технологии виртуализации SR-IOV. Если же необходим доступ к одному видеоадаптеру сразу нескольких виртуальных машин, то потребуется использование профессиональных моделей серии RTX, Quadro или Tesla.