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Скорый дебют настольных процессоров Intel 11-го поколения заставляет маркетинговые отделы ряда производителей активизировать свои действия по донесению до умов компьютерных энтузиастов тех или иных преимуществ своих продуктов: как заявляет Gigabyte в своём пресс-релизе, размещённом на страницах ресурса VideoCardz, настольный процессор Core i9-11900K способен демонстрировать чудеса разгона в дуэте с материнскими платами на базе чипсета B560 серии AORUS.

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Источник изображения: Intel

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Как утверждает источник, благодаря применению высококачественных материалов, надёжной системе питания по схеме 12+1 с использованием элементов DrMOS (60 А), а также системе охлаждения VRM с полным покрытием и применению ряда технологий в платах B560 AORUS вкупе с новой версией BIOS, специалистам компании удалось разогнать флагманский процессор семейства Rocket Lake-S до максимальной частоты в 5,1 ГГц при активности всех ядер и удержании достаточно низкой температуры в процессе тестирования посредством Prime95.

Помимо этого, источник прилагает изображение с демонстрацией возможностей разогнанного Core i9-11900K в популярном бенчмарке Cinebench R23: в многопоточном подтесте флагману удалось набрать 16049 баллов.

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Источник изображения: VideoCardz

Примечателен тот факт, что речь идёт вовсе не о топовых материнских платах на основе наборов системной логики Z590, а о более доступных моделях, базирующихся на чипсетах B560 и принадлежащих к серии AORUS.

Стоит напомнить, что ранее B-чипсеты не отличались широкими возможностями в плане разгона, однако для набора системной логики B560 компания Intel сделала «послабление», предоставив возможность оверклокинга памяти.

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Теперь же, судя по сообщению Gigabyte, опций по разгону станет ещё больше: новая версия BIOS, доступная для ряда моделей плат B560 AORUS, сможет обеспечить не только оверклокинг памяти вплоть до 5300 МГц, но и разгон CPU.

Пока остаётся загадкой, являются ли новые возможности оверклокинга личной инициативой Gigabyte, либо же Intel решила последовать примеру конкурирующей компании в лице AMD.