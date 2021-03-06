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Специалисты ряда компьютерных изданий и рядовые обладатели новеньких Intel Core i7-11700K продолжают делиться с широкой общественностью результатами тестирования новинки в ряде прикладных и игровых приложений: так, буквально несколько часов назад стало известно о достаточно посредственных результатах представителя семейства Rocket Lake-S в ряде популярных игр, а также неоднозначных достижениях новинки в нескольких известных бенчмарках в сравнении с его главным конкурентом в лице AMD Ryzen 7 5800X, а уже сейчас свой вклад в освещение всех тонкостей касательно уровня производительности новой модели решили внести специалисты тестового пакета SiSoftware.

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Источник изображения: Intel

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Исследователи ресурса отмечают, что, помимо ряда архитектурных улучшений, наиболее значимым нововведением для десктопных моделей 11-го поколения стала поддержка набора инструкций AVX-512, в результате чего уровень производительности новинок в ряде задач существенно увеличился.

Действительно, если в арифметическом тесте процессора, в котором применяются операции с целыми числами и вычисления с плавающей запятой, Core i7-11700K всего лишь на 7-13 % быстрее представителя семейства Coffee Lake Refresh в лице Core i9-9900K и медленнее своего соперника из стана AMD, представленного 8-ядерным 16-поточным Ryzen 7 5800X, на 7-16 %, то в дисциплинах с задействованием AVX-512 новинка приближается вплотную или даже обходит оппонента «красной команды», что влияет и на итоговый результат, основанный на достижениях CPU во всех тестах (Aggregated CPU Score): новая модель Intel уступает процессору AMD всего лишь 1.5 % и обгоняет Core i9-9900K на впечатляющие 37.8 %.

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Источник изображений: SiSoftware

Естественно, далеко не все задачи требуют наличия поддержки AVX-512, однако для некоторых профессионалов данное нововведение придётся как нельзя кстати.