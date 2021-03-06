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Поддержка AVX-512 помогла Core i7-11700K практически поравняться с Ryzen 7 5800X в SiSoftware

По сравнению со своим предшественником новый CPU выглядит впечатляюще.
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Специалисты ряда компьютерных изданий и рядовые обладатели новеньких Intel Core i7-11700K продолжают делиться с широкой общественностью результатами тестирования новинки в ряде прикладных и игровых приложений: так, буквально несколько часов назад стало известно о достаточно посредственных результатах представителя семейства Rocket Lake-S в ряде популярных игр, а также неоднозначных достижениях новинки в нескольких известных бенчмарках в сравнении с его главным конкурентом в лице AMD Ryzen 7 5800X, а уже сейчас свой вклад в освещение всех тонкостей касательно уровня производительности новой модели решили внести специалисты тестового пакета SiSoftware.

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Источник изображения: Intel

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Исследователи ресурса отмечают, что, помимо ряда архитектурных улучшений, наиболее значимым нововведением для десктопных моделей 11-го поколения стала поддержка набора инструкций AVX-512, в результате чего уровень производительности новинок в ряде задач существенно увеличился.

Действительно, если в арифметическом тесте процессора, в котором применяются операции с целыми числами и вычисления с плавающей запятой, Core i7-11700K всего лишь на 7-13 % быстрее представителя семейства Coffee Lake Refresh в лице Core i9-9900K и медленнее своего соперника из стана AMD, представленного 8-ядерным 16-поточным Ryzen 7 5800X, на 7-16 %, то в дисциплинах с задействованием AVX-512 новинка приближается вплотную или даже обходит оппонента «красной команды», что влияет и на итоговый результат, основанный на достижениях CPU во всех тестах (Aggregated CPU Score): новая модель Intel уступает процессору AMD всего лишь 1.5 % и обгоняет Core i9-9900K на впечатляющие 37.8 %.

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Источник изображений: SiSoftware

Естественно, далеко не все задачи требуют наличия поддержки AVX-512, однако для некоторых профессионалов данное нововведение придётся как нельзя кстати.

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Теги

amd intel ryzen 7 5800x core i7-11700k
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Valera Gabrelyan
14:38
Да блин, это уже не бенчмарки, а маркетинговые площадки уже. Особенно Юзербенч.
В первом профессиональном обзоре Core i7-11700K продемонстрировал разочаровывающие результаты
Лучезарная Куртка
14:38
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В первом профессиональном обзоре Core i7-11700K продемонстрировал разочаровывающие результаты
Собакевич
14:37
При чем тут мобильность?! Просто автор предлагает нам всё купить два раза. Прям засланный казачок.
Ноутбук станет основой рабочего места, для системных блоков в будущем нет места
Valera Gabrelyan
14:36
Поменялось, да в юзере данные непонятные, ещё на паре форумов, тоже что-то неясно было. Причём новости чуть ли не одна за другой выходили, и там то 11 поколение обходит зен 3, в следующей у них парите...
В первом профессиональном обзоре Core i7-11700K продемонстрировал разочаровывающие результаты
AMD
14:36
Какой 30 летней ? Это не правда :), то что сейчас у intel тому от силы лет 7. Это архитектура Haswell, далее Haswell с DDR4, далее Haswell с DDR4 и 6-8-10 ядрами. Теперь вот можно сказать что Haswel...
Поддержка AVX-512 помогла Core i7-11700K практически поравняться с Ryzen 7 5800X в SiSoftware
omoikane
14:36
есть же СFX(на Octopus), начнут майнить его.
Основатель Эфира придумал как сделать переводы в сети криптовалюты Эфириум безопасными
terenty79
14:35
зачем надо эти AVX-512? что бы компилятор по умолчанию пихал их в бинарник, порожняком в поток инструкций, и работа самого бинарника ломалась, на процессоре где этого AVX-512 нет?
Поддержка AVX-512 помогла Core i7-11700K практически поравняться с Ryzen 7 5800X в SiSoftware
Камрон Эшонходжаев
14:33
Иди лесом, дцпшник
RTX 3080 Ti получит защиту от майнеров как у RTX 3060
Valera Gabrelyan
14:32
Все больше убеждаюсь, что всему что пишут в интернете верить наслово нельзя. Потому что все время разные данные, и что из этого правда понять невозможно.
Поддержка AVX-512 помогла Core i7-11700K практически поравняться с Ryzen 7 5800X в SiSoftware
Камрон Эшонходжаев
14:32
60К? Ты серьёзно? 3060 сам скока стоит?
RTX 3080 Ti получит защиту от майнеров как у RTX 3060
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