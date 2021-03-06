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Несмотря на то, что официальные продажи настольных процессоров Intel 11-го поколения стартуют лишь в конце марта, некоторые ритейлеры уже дают возможность своим покупателям приобрести одну из новинок за несколько недель до официального дебюта — речь идёт о предтоповом процессоре Core i7-117000K, который уже был протестирован первыми обладателями новой модели в ряде бенчмарков и игровых приложений несколько дней назад, а сегодня результатами своих тестов решили поделиться мастера своего дела, а именно специалисты ресурса AnandTech.

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Стоит отметить, что исследователи были несколько ограничены в своих откровениях соглашением о неразглашении, которое, впрочем, не распространяется на тестирование модели, приобретённой в рознице — новинка обошлась специалистам в €394.

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В качестве соперников для Core i7-11700K была выбрана парочка его предшественников в лице Core i7-10700K и Core i9-9900KS, а также две модели противоборствующего лагеря в лице Ryzen 7 5800X и Ryzen 7 4750G. К сожалению, названием материнской платы, используемой для тестов CPU семейств Rocket Lake-S и Comet Lake-S, специалисты поделиться не смогли в связи с NDA, а вот системная плата в связке с процессорами AMD известна — это GIGABYTE X570I Aorus Pro.

Кроме того, тестовые системы включали в себя 4 модуля оперативной памяти DDR4-3200 производства ADATA, функционирующие на эффективной частоте в 3200 МГц в паре с процессорами Rocket Lake-S и моделями от AMD, в то время как для процессоров семейств Comet Lake-S и Coffee Lake-S Refresh данное значение составило 2933 и 2666 МГц соответственно.

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Стоит напомнить, что настольный процессор Intel Core i7-11700K получил в своё распоряжение 8 ядер с поддержкой гиперпоточности, основанных на архитектуре Cypress Cove и функционирующих на частоте 3,6 ГГц в базовом режиме с возможностью увеличения до 5,0/4,6 ГГц при активности одного/всех ядер, а также встроенную графическую подсистему Intel Xe с 32 исполнительными блоками «на борту» и поддержку интерфейса PCIe 4.0 и набора инструкций AVX-512.

В бенчмарках, связанных с рендерингом, Core i7-11700K борется со своим основным конкурентом в лице Ryzen 7 5800X с переменным успехом, уступая оппоненту в однопоточном/многопоточном тестах Cinebench R20 и R15 (-8,0/-3,4 и -10.6/-10,8 %) и оказываясь позади в Corona 1.3 (-9.4 %) и V-Ray (-6.6 %), но обгоняя соперника в Blender 2.38 (+1,0 %) и POV-Ray 3.7.1 (+4.8 %).

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В задачах кодирования медиафайлов посредством Handbrake 1.3.2 можно наблюдать схожую картину: новинка то отрывается от преследователя (+4.4 %), то оказывается позади (-0,8/-11.8 %), в зависимости от используемых параметров кодирования.

В вопросах компрессии/декомпрессии файлов при помощи 7-Zip 19.00 и WinRAR 5.90 модель от Intel уступает процессору из стана AMD на 18.4 и 4.6 %.

Что касается игровых приложений, то достижения Core i7-11700K не впечатляют: в ряде популярных тайтлов новинка уступает не только Ryzen 7 5800X, но и моделям Intel прошлых поколений в лице Core i7-10700K и Core i9-9900KS, что, по мнению исследователей, может быть связано с повышенными задержками кэш-памяти третьего уровня представителя семейства Rocket Lake-S.

«Аппетиты» новинки также достаточно высоки — при нагрузке AVX2 энергопотребление процессора составило 225 Вт, а тестирование с задействованием AVX-512 увеличило данный показатель до впечатляющих 292 Вт, при этом пиковая температура достигала значения в 104 ºC, несмотря на то, что использовался массивный радиатор Thermalright Ultra eXtreme в паре с производительным вентилятором производства SilverStone.

Источник изображений: AnandTech

Таким образом, несмотря на то, что представитель Rocket Lake-S в ряде задач на фоне своих предшественников выглядит весьма неплохо, достижения новинки в сравнении со своим соперником из стана AMD, а также результаты в игровых приложениях вызывают некоторое разочарование, что, впрочем, может быть чуть исправлено в новых версиях BIOS материнских плат.