Intel снизила цены на недавно дебютировавшую линейку накопителей SSD 670p — уценка достигает $80
Высокая конкуренция на рынке твердотельных накопителей заставляет производителей бороться за потенциальных покупателей всеми доступными способами, действуя сразу по нескольким направлениям и подкрепляя обещания своих маркетинговых отделов, рассказывающих о небывалых достижениях устройств, снижением цены ряда своих продуктов: похоже, подобную стратегию выбрала и Intel, снизившая стоимость линейки накопителей SSD 670p уже через несколько дней после её дебюта.
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Источник изображения: OC3D
Как сообщает ресурс OC3D, стоимость NVME-накопителей серии SSD 670p, основанных на 144-слойных чипах 3D NAND QLC и снабжённых 8-канальным контроллером Silicon Motion SM2265G, а также буфером с памятью типа DDR3L-1866 общим объёмом в 256 Мбайт, ощутимо снизилась: так, за 512-гигабайтную модель теперь придётся отдать $70 вместо $90, а накопители объёмом в 1 и 2 Тбайт отныне предлагаются за $130 и $250, потеряв в цене $25 и $80 соответственно.
Что касается скоростных показателей новой серии SSD-накопителей Intel, то, согласно информации ресурса AnandTech, скорость последовательного чтения новинок, обладающих интерфейсом PCIe 3.0, варьируется от 3000 Мбайт/с для модели объёмом 512 Гбайт до 3500 Мбайт/с для продуктов с 1 и 2 Тбайт «на борту», скорость последовательной записи достигает значений 1600, 2500 и 2700 Мбайт/с, а максимальная производительность при случайном чтении/записи составляет 110 тыс./315 тыс., 220 тыс./330 тыс., 310 тыс./340 тыс. IOPS соответственно.
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Новинки отличаются пятилетней гарантией при заявленном ресурсе в 185, 370 и 740 TBW для моделей объёмом 512 Гбайт, 1 и 2 Тбайт.
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