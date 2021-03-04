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Пока марсоходы бороздят просторы «красной планеты», Россия заинтересована в изучении ещё одной планеты Солнечной системы, а именно Венеры, для чего планирует несколько миссий уже в обозримом будущем: как сообщает ресурс РБК, уже начато техническое проектирование первого аппарата — межпланетной автоматической станции, получившей название «Венера-Д», которая и отправится ко второй планете от Солнца.

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Источник изображения: Pixabay

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Стоит отметить, что это не первое исследование «соседки» Земли: так, силами специалистов СССР 15 декабря 1970 г. была осуществлена первая успешная посадка автоматической станции на Венеру, но в связи с агрессивной средой и возникшими неполадками аппарат функционировал на поверхности планеты не более 20 минут.

Не менее интересен тот факт, что осенью прошлого года специалисты Кардиффского университета, базирующегося в Великобритании, нашли в атмосфере Венеры следы газа, именуемого фосфин, который, по их мнению, может быть возможным признаком, указывающим на существование живых организмов.

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По словам академика РАН Льва Зелёного, являющегося научным руководителем Института космических исследований (ИКИ), специалисты рассчитывают, что первый российский аппарат вылетит к планете уже в 2029 г. При этом в настоящий момент планируется 3 этапа: в 2029 г. предполагается изучение атмосферы, окружающей планету плазмы и поверхности Венеры, в 2031 г. продолжится детальное исследование планеты, а уже в середине 2034 г. могут быть доставлены не только первые образцы атмосферы, но и грунта с поверхности.

Эта миссия имеет огромное научное и практическое значение, так как, по мнению специалистов «Роскосмоса», установить вероятность жизни на Венере можно только с помощью непосредственного исследования планеты.