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Предваряя скорый анонс графического адаптера AMD Radeon RX 6700 XT инсайдеры продолжают радовать широкую компьютерную общественность информацией, приоткрывающей завесу тайны над техническими характеристиками новинок: так, в распоряжении известного «сетевого детектива» momomo_us оказались спецификации пары видеокарт от крупного производителя.

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Источник изображения: Twitter, SAPPHIRE Technology

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Согласно представленным данным, модели Radeon RX 6700 XT производства SAPPHIRE, принадлежащие к сериям NITRO+ и PULSE, получат GPU с 2560 потоковыми процессорами «на борту», а также смогут располагать 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 при 192-битной шине.

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Обе новинки будут наделены системой охлаждения с двумя вентиляторами, а за вывод изображения будут отвечать три разъёма DisplayPort версии 1.4 и один порт HDMI 2.1. При этом уровень энергопотребления представленных моделей остановится на отметке в 200 Вт.

Источник изображений: Twitter, momomo_us

Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, совместно с официальным анонсом Radeon RX 6700 XT в референсном исполнении будут представлены и модели от ряда производителей, в том числе с оригинальным дизайном.