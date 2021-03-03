Стали известны технические характеристики двух моделей Radeon RX 6700 XT от SAPPHIRE
Предваряя скорый анонс графического адаптера AMD Radeon RX 6700 XT инсайдеры продолжают радовать широкую компьютерную общественность информацией, приоткрывающей завесу тайны над техническими характеристиками новинок: так, в распоряжении известного «сетевого детектива» momomo_us оказались спецификации пары видеокарт от крупного производителя.
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Источник изображения: Twitter, SAPPHIRE Technology
Согласно представленным данным, модели Radeon RX 6700 XT производства SAPPHIRE, принадлежащие к сериям NITRO+ и PULSE, получат GPU с 2560 потоковыми процессорами «на борту», а также смогут располагать 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 при 192-битной шине.
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Обе новинки будут наделены системой охлаждения с двумя вентиляторами, а за вывод изображения будут отвечать три разъёма DisplayPort версии 1.4 и один порт HDMI 2.1. При этом уровень энергопотребления представленных моделей остановится на отметке в 200 Вт.
Источник изображений: Twitter, momomo_us
Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, совместно с официальным анонсом Radeon RX 6700 XT в референсном исполнении будут представлены и модели от ряда производителей, в том числе с оригинальным дизайном.
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