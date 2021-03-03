Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Похоже, эпопея с появлением одного из представителей настольных процессоров Intel семейства Rocket Lake-S в ассортименте немецкого ритейлера Mindfactory задолго до официального дебюта и не думает заканчиваться.

реклама

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Стоит напомнить, что несколько дней назад первые владельцы новеньких Core i7-11700K, приобретённых в данном магазине, начали активно хвастаться своими покупками и делиться с широкой общественностью результатами их тестирования, что, вероятно, несколько озадачило Intel – представители компании пообещали разобраться с нарушителями эмбарго.

Впрочем, новая модель, на некоторое время исчезнувшая из ассортимента онлайн-магазина, вновь появилась в продаже и стала ещё дешевле: если в конце прошлого месяца новинка предлагалась за €469, то спустя несколько дней потеряла в цене €14. Согласно данным на странице товара, в наличии имеется более пяти штук продукции, однако в одни руки отпускается не больше трёх. При этом продавцу уже удалось реализовать около 120 единиц.

реклама

Источник изображения: Mindfactory

Если сравнить стоимость Core i7-11700K с ценой его предполагаемого конкурента в лице Ryzen 7 5800X, можно отметить, что по данному параметру модель AMD с ценником в €428 выглядит несколько предпочтительней.

Судя по всему, Intel пока что не удалось урегулировать разногласия с Mindfactory, либо же представители «синей команды» ещё и не пытались осуществить задуманное, что может быть на руку потенциальным покупателям, имеющим возможность приобрести новый CPU за несколько недель до его официального появления в продаже.