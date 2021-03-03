Настольный процессор Intel Core i7-11700K снова появился в продаже и стал ещё дешевле
Похоже, эпопея с появлением одного из представителей настольных процессоров Intel семейства Rocket Lake-S в ассортименте немецкого ритейлера Mindfactory задолго до официального дебюта и не думает заканчиваться.
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Источник изображения: Intel
Стоит напомнить, что несколько дней назад первые владельцы новеньких Core i7-11700K, приобретённых в данном магазине, начали активно хвастаться своими покупками и делиться с широкой общественностью результатами их тестирования, что, вероятно, несколько озадачило Intel – представители компании пообещали разобраться с нарушителями эмбарго.
Впрочем, новая модель, на некоторое время исчезнувшая из ассортимента онлайн-магазина, вновь появилась в продаже и стала ещё дешевле: если в конце прошлого месяца новинка предлагалась за €469, то спустя несколько дней потеряла в цене €14. Согласно данным на странице товара, в наличии имеется более пяти штук продукции, однако в одни руки отпускается не больше трёх. При этом продавцу уже удалось реализовать около 120 единиц.
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Источник изображения: Mindfactory
Если сравнить стоимость Core i7-11700K с ценой его предполагаемого конкурента в лице Ryzen 7 5800X, можно отметить, что по данному параметру модель AMD с ценником в €428 выглядит несколько предпочтительней.
Судя по всему, Intel пока что не удалось урегулировать разногласия с Mindfactory, либо же представители «синей команды» ещё и не пытались осуществить задуманное, что может быть на руку потенциальным покупателям, имеющим возможность приобрести новый CPU за несколько недель до его официального появления в продаже.
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