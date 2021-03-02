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Невзирая на большую популярность процессоров AMD серии Ryzen 5000 среди компьютерных энтузиастов, стоимость моделей «красной команды» продолжает уверенно снижаться, что не может не радовать потенциальных покупателей.

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Источник изображения: AMD

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Так, настольный процессор AMD Ryzen 5 5600X, основанный на архитектуре Zen 3, отличающейся ощутимым приростом числа исполняемых инструкций за такт (IPC), и имеющий в своём распоряжении 6 ядер/12 потоков, характеризующихся базовой частотой 3,7 ГГц с возможностью повышения до 4,6 ГГц в максимальном режиме, а также 32 Мбайт L3-кэша, за последние несколько недель потерял в цене почти 7000 рублей: в известной сети компьютерных магазинов «РЕГАРД» в настоящий момент модель в OEM-исполнении имеется возможность приобрести за 27900 рублей, хотя ещё в конце января данный CPU предлагался за 34740 рублей.

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Источник изображения: РЕГАРД





Источник изображения: HardPrice

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Несомненно, для экономных, но требовательных геймеров, планирующих испытать всю гамму положительных эмоций во время прохождения любимых игр, стремительно дешевеющий Ryzen 5 5600X станет весьма желанной покупкой. Впрочем, для профессионального применения данная модель также придётся как нельзя кстати.