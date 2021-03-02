Народный геймерский процессор Ryzen 5 5600X продолжает дешеветь — цена упала почти на 7000 рублей
Невзирая на большую популярность процессоров AMD серии Ryzen 5000 среди компьютерных энтузиастов, стоимость моделей «красной команды» продолжает уверенно снижаться, что не может не радовать потенциальных покупателей.
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Источник изображения: AMD
Так, настольный процессор AMD Ryzen 5 5600X, основанный на архитектуре Zen 3, отличающейся ощутимым приростом числа исполняемых инструкций за такт (IPC), и имеющий в своём распоряжении 6 ядер/12 потоков, характеризующихся базовой частотой 3,7 ГГц с возможностью повышения до 4,6 ГГц в максимальном режиме, а также 32 Мбайт L3-кэша, за последние несколько недель потерял в цене почти 7000 рублей: в известной сети компьютерных магазинов «РЕГАРД» в настоящий момент модель в OEM-исполнении имеется возможность приобрести за 27900 рублей, хотя ещё в конце января данный CPU предлагался за 34740 рублей.
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Источник изображения: РЕГАРД
Источник изображения: HardPrice
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Несомненно, для экономных, но требовательных геймеров, планирующих испытать всю гамму положительных эмоций во время прохождения любимых игр, стремительно дешевеющий Ryzen 5 5600X станет весьма желанной покупкой. Впрочем, для профессионального применения данная модель также придётся как нельзя кстати.
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