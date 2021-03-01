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Уже через пару недель произойдёт горячо ожидаемое поклонниками продукции Intel событие — компания наконец-то явит миру новое поколение своих настольных процессоров, получивших кодовое имя Rocket Lake-S. Информация о некоторых технических характеристиках предстоящих новинок, а также их уровне производительности в ряде задач уже стала достоянием общественности, но ресурс Wccftech решил пойти дальше и поделился с общественностью более подробными спецификациями ряда моделей.

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Источник изображения: Intel

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Стоит напомнить, что десктопные процессоры Intel 11-го поколения будут выпускаться по улучшенному 14-нм технологическому процессу и получат ядра с новейшей архитектурой Cypress Cove, являющейся адаптацией 10-нм Sunny Cove и обеспечивающей ощутимый прирост количества исполняемых инструкций за такт (IPC) — вплоть до 19 % по сравнению с предыдущим поколением.

Согласно представленным данным, флагманом новой линейки станет 8-ядерный 16-поточный Core i9-11900K, который за счёт технологии Thermal Velocity Boost сможет функционировать на максимальной частоте в 5,3 ГГц при активности одного-двух ядер, а также достигать значения в 4,8 ГГц при полной нагрузке на все ядра. При этом уровень TDP топовой модели составит 125 Вт.

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Его «собрат» Core i9-11900KF сможет похвастаться аналогичными спецификациями, за исключением встроенной графической подсистемы, которой процессор лишён.

Источник изображения: Wccftech

Модели Core i9-11900 и Core i9-11900F с заблокированным множителем обзаведутся теми же 8 ядрами с поддержкой технологии гиперпоточности и смогут работать на максимальной частоте в 5,2 ГГц по одному-двум ядрам и 4,7 ГГц — по всем восьми, что достигается благодаря всё той же технологии Thermal Velocity Boost. Значение TDP новинок остановится на отметке в 65 Вт.

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Отличительной особенностью новой линейки станет тот факт, что предтоповые модели в лице Core i7-11700K и Core i7-11700KF также получат 8 ядер/16 потоков, но смогут функционировать лишь на максимальной частоте в 5,0/4,6 ГГц при задействовании одного-двух/всех ядер. При этом уровень TDP новинок составит всё те же 125 Вт.

Настольные процессоры Core i7-11700 и Core i7-11700F, отличающиеся заблокированным множителем, будут наделены 8 ядрами с поддержкой гиперпоточности и частотной формулой 4,9/4,4 ГГц с TDP в 65 Вт.

Кроме того, в модельном ряду Intel также найдётся место и для процессоров с суффиксом «T», которые отличаются пониженным энергопотреблением (до 35 Вт) и частотами.

При этом все модели семейств Core i9 и Core i7 получат контроллер памяти с поддержкой DDR4-3200, а объём кэш-памяти третьего уровня новинок составит 16 Мбайт.

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Стоит учесть, что приведенные спецификации справедливы для моделей степпинга B-0, относящихся к квалификационным образцам, которые, впрочем, почти всегда являются окончательными, однако перед дебютом Intel может решиться на улучшение некоторых характеристик.

По мнению источника, настольные процессоры Intel 11-го поколения могут составить серьёзную конкуренцию линейке AMD Ryzen 5000 и даже превзойти достижения соперников из стана «красной команды» в ряде задач, а наличие отлаженного 14-нм производства на фоне загруженных мощностей TSMC может помочь «синей команде» отвоевать некоторую долю рынка у своих оппонентов.