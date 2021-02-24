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GeForce RTX 3060 заметно обогнала свою предшественницу в ряде бенчмарков 3DMark и Superposition

А также практически догнала RTX 2070.
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Модель NVIDIA среднего ценового сегмента в лице GeForce RTX 3060 продолжает появляться в базах данных ряда популярных бенчмарков, предвосхищая свой скорый дебют: буквально несколько часов назад новинка продемонстрировала свои возможности в тестовом пакете Geekbench 5, а уже сейчас, благодаря собственным источникам ресурса VideoCardz, в сети появилась информация о результатах тестирования видеокарты в бенчмарках от 3DMark, а также Superposition.

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Источник изображения: NVIDIA

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Согласно представленным данным, графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 3060, получивший в своё распоряжение GPU с 3584 активными CUDA-ядрами, а также 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, в бенчмарках 3DMark Fire Strike Extreme, Fire Strike Ultra, Time Spy, Time Spy Extreme, Port Royal и Superposition 1080p Extreme смог завоевать 10284, 5012, 8757, 4111, 5072 и 5073 очка соответственно.

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При сравнении результатов GeForce RTX 3060 с достижениями моделей прошлого поколения можно отметить, что разрыв между новинкой и её предшественницей в лице GeForce RTX 2060 в среднем составляет 11 %, в то время как отставание от RTX 2060 SUPER и RTX 2070 варьируется в пределах 1-3 %.

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Что касается противостояния между новой видеокартой от NVIDIA и моделью конкурирующей стороны в лице AMD Radeon RX 5700 XT, то преимущество явно не на стороне графического адаптера «зелёной команды»: новинка отстаёт от своей оппонентки в среднем на 13 %, что подразумевает отсутствие конкуренции со скоро дебютирующей Radeon RX 6700 XT.

Источник изображений: VideoCardz

Как сообщает источник, графический адаптер GeForce RTX 3060 предложит геймерам не только защиту от добытчиков Ethereum, анонсированную несколько дней назад, но и функцию Resizable BAR, активация которой поможет повысить уровень производительности системы в ряде игр.

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Стоит напомнить, что рекомендованная стоимость новой модели составляет $329, однако, судя по имеющейся информации, на щедрость со стороны ритейлеров рассчитывать пока не приходится — первые модели RTX 3060 получили намного более высокие ценники.

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