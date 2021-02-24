Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Модель NVIDIA среднего ценового сегмента в лице GeForce RTX 3060 продолжает появляться в базах данных ряда популярных бенчмарков, предвосхищая свой скорый дебют: буквально несколько часов назад новинка продемонстрировала свои возможности в тестовом пакете Geekbench 5, а уже сейчас, благодаря собственным источникам ресурса VideoCardz, в сети появилась информация о результатах тестирования видеокарты в бенчмарках от 3DMark, а также Superposition.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Согласно представленным данным, графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 3060, получивший в своё распоряжение GPU с 3584 активными CUDA-ядрами, а также 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, в бенчмарках 3DMark Fire Strike Extreme, Fire Strike Ultra, Time Spy, Time Spy Extreme, Port Royal и Superposition 1080p Extreme смог завоевать 10284, 5012, 8757, 4111, 5072 и 5073 очка соответственно.

реклама

При сравнении результатов GeForce RTX 3060 с достижениями моделей прошлого поколения можно отметить, что разрыв между новинкой и её предшественницей в лице GeForce RTX 2060 в среднем составляет 11 %, в то время как отставание от RTX 2060 SUPER и RTX 2070 варьируется в пределах 1-3 %.

реклама

Что касается противостояния между новой видеокартой от NVIDIA и моделью конкурирующей стороны в лице AMD Radeon RX 5700 XT, то преимущество явно не на стороне графического адаптера «зелёной команды»: новинка отстаёт от своей оппонентки в среднем на 13 %, что подразумевает отсутствие конкуренции со скоро дебютирующей Radeon RX 6700 XT.

Источник изображений: VideoCardz

Как сообщает источник, графический адаптер GeForce RTX 3060 предложит геймерам не только защиту от добытчиков Ethereum, анонсированную несколько дней назад, но и функцию Resizable BAR, активация которой поможет повысить уровень производительности системы в ряде игр.

реклама

Стоит напомнить, что рекомендованная стоимость новой модели составляет $329, однако, судя по имеющейся информации, на щедрость со стороны ритейлеров рассчитывать пока не приходится — первые модели RTX 3060 получили намного более высокие ценники.