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В преддверии своего скорого дебюта графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 3060 продолжает появляться в базах данных ряда популярных бенчмарков: на сей раз, благодаря стараниям специально обученного Twitter-бота BenchLeaks, стали известны достижения ещё не дебютировавшей новинки в тестовом пакете Geekbench 5.

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Источник изображения: NVIDIA

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Как можно заметить, представленный экземпляр GeForce RTX 3060 получил в своё распоряжение графический процессор, функционировавший на максимальной частоте 1,84 ГГц, что несколько выше стандартного значения в 1,78 ГГц, а также 12 Гбайт видеопамяти. В дисциплине OpenCL новинка могла заполучить 97012 баллов, обойдя свою предшественницу поколения Turing в лице GeForce RTX 2070 в среднем на 10-13 %.

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Если же сравнить результаты GeForce RTX 3060 с достижениями её «соплеменницы» с суффиксом «Ti», а именно RTX 3060 Ti, можно отметить, что дебютирующая через пару дней видеокарта уступает старшей модели около 18-21 %.

Источник изображений: Geekbench 5

Стоит напомнить, что официально новинка появится на прилавках магазинов 25 февраля, однако, судя по имеющейся информации, стартовая стоимость первых моделей вряд ли обрадует потенциальных покупателей, а на фоне того факта, что некоторые расторопные майнеры и перекупщики сумели приобрести достаточный запас новых видеокарт за недели до их дебюта, появляется намёк на очередной дефицит и рост цен.