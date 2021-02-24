Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

GeForce RTX 3060 ощутимо обогнала GeForce RTX 2070 в тестовом пакете Geekbench 5

Дебют новинки уже не за горами.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 - много плат и цена пошла вниз из-за падения криптовалют
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В преддверии своего скорого дебюта графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 3060 продолжает появляться в базах данных ряда популярных бенчмарков: на сей раз, благодаря стараниям специально обученного Twitter-бота BenchLeaks, стали известны достижения ещё не дебютировавшей новинки в тестовом пакете Geekbench 5.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

анонсы и реклама
Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
На порядок снижена цена на LG NanoCell 55"
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Как можно заметить, представленный экземпляр GeForce RTX 3060 получил в своё распоряжение графический процессор, функционировавший на максимальной частоте 1,84 ГГц, что несколько выше стандартного значения в 1,78 ГГц, а также 12 Гбайт видеопамяти. В дисциплине OpenCL новинка могла заполучить 97012 баллов, обойдя свою предшественницу поколения Turing в лице GeForce RTX 2070 в среднем на 10-13 %.

реклама

Если же сравнить результаты GeForce RTX 3060 с достижениями её «соплеменницы» с суффиксом «Ti», а именно RTX 3060 Ti, можно отметить, что дебютирующая через пару дней видеокарта уступает старшей модели около 18-21 %.

Источник изображений: Geekbench 5

Стоит напомнить, что официально новинка появится на прилавках магазинов 25 февраля, однако, судя по имеющейся информации, стартовая стоимость первых моделей вряд ли обрадует потенциальных покупателей, а на фоне того факта, что некоторые расторопные майнеры и перекупщики сумели приобрести достаточный запас новых видеокарт за недели до их дебюта, появляется намёк на очередной дефицит и рост цен.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce rtx 2070 geforce rtx 3060
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
4
Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
20
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
14
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Gamer Storm Macube 310P
4
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
38
Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
15
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
25
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
28
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 25
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 205
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 46
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рекомендованные цены на GeForce RTX 3060 стартуют с 500 долларов, а магазины получают большие партии
48
Курс Ethereum всего за сутки обвалился на 25%, ощутимо снизив прибыльность майнинга
170
Стали известны розничные цены первых моделей GeForce RTX 3060 — новинки вряд ли станут народными
69
52 смартфона Xiaomi получили операционную систему Android 11
3
Коррекция курсов Ethereum и Bitcoin принесла доверчивым инвесторам убытки на 4 миллиарда долларов
104
Энтузиаст сравнил графику оригинальной Diablo II с ремастером
15
Перекупщики на Авито предлагают GeForce RTX 3060 в любом количестве по относительно низким ценам
28
Ноутбуки на процессорах AMD теряют до 48% скорости при отключении от розетки, а Intel всего 10%
32
Биткоин и Ethereum резко просели, но геймерам пока что не стоит обнадёживаться
102
Близится финальный этап «Американских горок» – криптовалютные Киты толкают Биткоин в затяжное пике
16
Объявления о продаже видеокарт RTX 3060 уже появились на «Авито»
37
Asgard выпустит модули оперативной памяти DDR5 к дебюту процессоров Intel Alder Lake
26
Контроллер памяти Ryzen 7 5700G позволил разогнать DDR4 до 5333 МГц и добиться задержки 44 нс
15
Хакер EMPRESS взломала DRM Denuvo в Immortals: Fenyx Rising - Assassin’s Creed Valhalla на очереди
8
Бюджетный 6-ядерный Core i5-11400 обошёл 10-ядерный Core i9-10900K в одноядерном тесте Geekbench
19
Процессор Core i5-11400 оказался до 35% быстрее предшественника в тестах Geekbench
153
Xiaomi Redmi Note 9T: народный 5G-смартфон с мощным процессором
10
Из-за поломки двигателя Boeing 777-200 пришлось вывести из эксплуатации все самолёты серии
46
Microsoft намерена удалить проигрыватель Flash Player из Windows 10 при помощи нового патча
5
Core i7-11700 показал неоднозначные результаты против Ryzen 7 5800X в ряде игр и приложений
22

Популярные статьи

Linux Mint, Windows 8.1 или Windows 10 LTSB - разбираемся на практике, что выбрать для старого ПК
29
Антимайнерская игровая сборка для экономных, позволяющая запускать игры в 1080р без лишних переплат
32
Небольшой тест пассивного кулера из проекта "Ultra-silent office PC with Intel Core i7"
28
История о том, как я чуть не стал майнером, но остался геймером несмотря на выгоду и большой доход
36
Цена ключей для Windows 10 Home и Pro снижена до 1100 рублей на распродаже
Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
20
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
4
Краткий обзор док-станции для HDD от ORICO
16
Как я решил проблему перегрева SSD Intel 525 mSATA
12

Сейчас обсуждают

kostyamat
04:06
О, это о моем малом. Сейчас думаю "геймеры" сильно лукавят, наезжая на "майнеров". Потому как во времена, когда даже сратая gtx1660ti делает 100€ в месяц, плюс Зенон еще 16, обиженный геймер = латентн...
Эксперты Tomshardware опровергли миф о деградации графического чипа видеокарт после майнинга
ахахах
03:57
на бу 1066 ты много ненамайнишь щас.Особенно на одной
Массовые поставки видеокарт могут не возобновится до конца года, а дефицит чипов сохранится до 2022
Kasyan
03:54
Нужно просто направить туда такого человека как Шойгу, а Сердюкова отправить на урановые рудники.
Из-за поломки двигателя Boeing 777-200 пришлось вывести из эксплуатации все самолёты серии
ахахах
03:53
хохлы нищие стали совсем(мож там всё же так пендосовское влияние сказывается?)
Массовые поставки видеокарт могут не возобновится до конца года, а дефицит чипов сохранится до 2022
nepranov
03:53
Та пофиг. Мы с моей 3080 и в игры и в проги и даже помайнить успеваем.
Массовые поставки видеокарт могут не возобновится до конца года, а дефицит чипов сохранится до 2022
Renegade1979
03:50
Маск хоть в курсе?
Акции Тесла упали на 20% за день - как тебе такое, Илон Маск
Kasyan
03:50
Ты в очередной раз доказал, что от Боингов надо отказываться полностью, пусть америкашки сами летают на этих консервных банках.
Из-за поломки двигателя Boeing 777-200 пришлось вывести из эксплуатации все самолёты серии
Renegade1979
03:47
http://apikabu.ru/img_n/2012-07_6/03y.jpeg
Перекупщики на Авито предлагают GeForce RTX 3060 в любом количестве по относительно низким ценам
ego0550
03:46
Без верификации не выведешь деньги, а за биток пока что мало чего можно купить. Не важно какая биржа, у нее есть банковские счета, на которые США могут наложить санкции и прочие радости, поэтому любая...
Массовые поставки видеокарт могут не возобновится до конца года, а дефицит чипов сохранится до 2022
Kasyan
03:46
Учитывая политику ЕА, не верю я что выйдет что то годное.
5 причин не поддаваться жадности и не продавать свою видеокарту во время текущего бума майнинга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем