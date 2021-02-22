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Другое

Стали известны розничные цены первых моделей GeForce RTX 3060 — новинки вряд ли станут народными

Похоже, многим геймерам придётся активировать режим «ждуна».
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Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
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Несмотря на то, что официальный дебют графического адаптера GeForce RTX 3060, горячо ожидаемого многими экономными геймерами и в теории претендующего на звание «народного», запланирован только на 25 февраля, новинка уже появилась в продаже в ряде магазинов, однако её стоимость может огорчить большинство компьютерных энтузиастов, сообщает ресурс Coreteks.

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По данным источника, первые модели GeForce RTX 3060 от целого ряда производителей уже поступили в розничные магазины: так, GeForce RTX 3060 GAMING X TRIO и GeForce RTX 3060 VENTUS 2X от MSI оценены в $515 и $485, стоимость ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 составила $500, а цена ROG Strix GeForce RTX 3060 и TUF Gaming GeForce RTX 3060 производства ASUS достигла отметки в $500 и $490 соответственно, что на фоне рекомендованной стоимости в $329 выглядит несколько обескураживающе.

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Источник изображений: Coreteks

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К сожалению, ресурс не назвал источников, благодаря которым была получена данная информация, поэтому остаётся загадкой, какой именно ритейлер поставил столь высокие ценники.

Как бы то ни было, стоимость новых моделей в других магазинах может быть ещё выше и достигать $800-1000, однако это не мешает расторопным майнерам, которых не пугает даже факт снижения скорости хешрейта при добыче Ethereum, приобретать новенькие видеокарты задолго до их официального появления в продаже, оставляя рядовых покупателей ни с чем.

Впрочем, ситуация на графическом рынке уже практически никого не удивляет: бывалым геймерам остаётся только с теплотой вспоминать старые добрые времена, когда за «народную» модель не нужно было сражаться с майнерами и перекупщиками, а её цена не вводила в ступор.

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nvidia asus msi zotac geforce rtx 3060
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Стали известны розничные цены первых моделей GeForce RTX 3060 — новинки вряд ли станут народными
Каа
10:54
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